Глава «Транснефти» Николай Токарев прокомментировал РБК претензии покупателей российской нефти из-за загрязнения трубопровода «Дружба» и рассказал, как нужно поменять законодательство, чтобы избежать повторения таких инцидентов

Николай Токарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

— Есть информация о том, что загрязненная хлорорганикой нефть, из-за которой были приостановлены поставки по трубопроводу «Дружба» в Европу и разразился международный скандал, поступала в систему «Транснефти» со 2 апреля и были жалобы со стороны заводов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Это действительно так? Если да, почему не были остановлены ее поставки?

— Этот вопрос надо адресовать заводам этих компаний.

— Правительство решило, что компенсировать потери покупателям российской нефти, пострадавшим из-за загрязнения, будет «Транснефть». Какие подтверждающие документы должны предоставить компании, чтобы получить от «Транснефти» компенсации за этот инцидент?

— Пакет документов сейчас прорабатывается. Необходимо корпоративное одобрение. Неясно, в каком виде это будет, поскольку никто ничего не считал. Конкретной цифры нет, есть объемы некондиционной нефти [поставленной по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и затем в Европу]. Когда все станет понятнее, мы выполним свои обязательства, которые должны. Но придуманные истории вроде закачанных в Польшу 600 тыс. т нефти, которые потом почему-то превратились в 1 млн т [загрязненной нефти], — мы так не компенсируем. Они [польские компании] разбавляли и доразбавлялись, и в итоге о чем разговор? Надо выяснить и разобраться.

Сам механизм технологического решения проблемы очищения нефти понятен и со всеми согласован. С каждым будем разбираться индивидуально при наличии договорных отношений. Есть и юридическая проблема. У поляков был договор с «Гомель Транснефть-Дружба», это белорусский оператор, он поставил им нефть. У нас прямого договора с поляками нет. Как они могут требовать он нас компенсации?