Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 -0,07 EUR Бирж. 73,41 -0,06 Brent 60,67 -1,80% USD Нал. 65,61 64,76 EUR Нал. 73,81 72,92 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1247 +0,0005 BTC/USD Бирж. 7 937,00 -193,19 IMOEX 2 704,76 -0,92% RTSI 1 305,21 -0,76% DJIA 24 819,78 +0,02% Nasdaq 7 333,02 -1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 315 (+35,99%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Amazon $2 315 (+35,99%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
Верховный суд признал законным запрет полицейским на отпуск за границей Общество, 13:30 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Общество, 13:28 Клиент криптовалютной биржи Coinbase заработал $15 млн за два часа Крипто, 13:26 СК показал допрос подозреваемого в убийстве бойца спецназа в Красногорске Общество, 13:20 Принципы Рея Далио: как принимать решения быстро, а главное — правильно РБК и Издательство «МИФ», 13:20 Песков переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса» Общество, 13:08 Детский омбудсмен назвала резкий спад рождаемости тревожной тенденцией Общество, 12:55 Dilmah проведет проверку после выявления Роскачеством плесени в чае Общество, 12:53 Business talk: как правильно выбрать преемника и выйти из бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 12:51 Мантуров — РБК: «50% фирм до 2022 года перейдут на умное производство» Бизнес, 12:49  Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе» Бизнес, 12:49 Почему акции Apple, Facebook и Alphabet одновременно ушли вниз Quote, 12:47 Муся Тотибадзе — о дебютном альбоме, первом концерте и быстром успехе Стиль, 12:47 «Севилья» объявила о назначении Лопетеги на пост тренера Спорт, 12:46
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Европейские страны были вынуждены искать замену российским нефтепродуктам и разрабатывать альтернативные маршруты для их поставок из-за «грязной» нефти в «Дружбе», указал глава «Роснефти» Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Безусловно, инцидент [с грязной нефтью в «Дружбе»] негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, а наши контрагенты вынуждены были замещать недополученные поставки», — сказал Сечин, добавив, что «это наносит ущерб российской нефтяной отрасли в целом и имиджу страны».

Сечин пояснил, что европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов. «Польша ведет поставки через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод «Адрия», — рассказал Сечин.

По его словам, сейчас первоочередная задача — добиться удаления «нефтяной пробки», восстановить поставки чистой нефти, а также разработать такой порядок работы, который поможет предотвратить такого рода инциденты в будущем.

Экономика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Ранее о том, что поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» нанесли «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб» России, говорил президент России Владимир Путин.

«Они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — сказал президент, реагируя на доклад главы «Транснефти» Николая Токарева о причинах инцидента.

Токарев рассказал президенту, что загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном предприятии в Самарской области. Туда поставлялось топливо из Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, которое затем отправлялось по магистральным нефтепроводам. На предприятии в обход технических требований в трубопровод слили нефть, которая не прошла товарную подготовку. Он также сообщил, что подозревает о наличии мошеннических схем в связи с этим инцидентом.

Бизнес
Венгрия получила чистую нефть по «Дружбе»

Об ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля сообщил белорусский государственный концерн «Белнефтехим». Показатели хлорорганических соединений в ней, по словам представителей компании, в десятки раз превышали предельные значения. Из-за загрязнения временно были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в Белоруссию, на Украину, в Германию, Польшу.

После завершения внутрикорпоративного расследования компания «Транснефть» передала материалы по этому поводу управлению ФСБ по Самарской области.

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко
Теги: «Дружба», поставки нефти, Игорь Сечин, «Роснефть»
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
Материалы по теме
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Экономика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Бизнес
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter