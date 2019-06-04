Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Европейские страны были вынуждены искать замену российским нефтепродуктам и разрабатывать альтернативные маршруты для их поставок из-за «грязной» нефти в «Дружбе», указал глава «Роснефти» Игорь Сечин

Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

«Безусловно, инцидент [с грязной нефтью в «Дружбе»] негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, а наши контрагенты вынуждены были замещать недополученные поставки», — сказал Сечин, добавив, что «это наносит ущерб российской нефтяной отрасли в целом и имиджу страны».

Сечин пояснил, что европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов. «Польша ведет поставки через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод «Адрия», — рассказал Сечин.

По его словам, сейчас первоочередная задача — добиться удаления «нефтяной пробки», восстановить поставки чистой нефти, а также разработать такой порядок работы, который поможет предотвратить такого рода инциденты в будущем.