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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Нефтегазовая компания вступила в публичный спор с оператором нефтепроводов. Компании обменялись взаимными упреками в связи с комментариями по ситуации с нефтепроводом «Дружба»
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечина, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве», — говорится в заявлении пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК. В компании уточнили, что вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан Сечину акционерами в ходе годового собрания акционеров компании. «Роснефть» также процитировала ответ Сечина, в котором говорилось о необходимости «как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

Бизнес
«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — заявили в пресс-службе «Роснефти».

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе». Сечин во вторник заявил, что инцидент с «Дружбой» нанес ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны. Глава «Роснефти» отметил, что европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов. Он указал на необходимость восстановить поставки чистой нефти, а также разработать такой порядок работы, который поможет предотвратить такого рода инциденты в будущем.

Бизнес
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

Сечину в «Транснефти» возразили: «Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 года». Указали в компании и на возросшие объемы экспорта, который возрос на 3,1 млн т. «Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», — говорили в компании.

Авторы: Мария Бондаренко, Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», «Транснефть»
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