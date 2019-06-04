«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Нефтегазовая компания вступила в публичный спор с оператором нефтепроводов. Компании обменялись взаимными упреками в связи с комментариями по ситуации с нефтепроводом «Дружба»

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Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечина, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве», — говорится в заявлении пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК. В компании уточнили, что вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан Сечину акционерами в ходе годового собрания акционеров компании. «Роснефть» также процитировала ответ Сечина, в котором говорилось о необходимости «как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — заявили в пресс-службе «Роснефти».

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе». Сечин во вторник заявил, что инцидент с «Дружбой» нанес ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны. Глава «Роснефти» отметил, что европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов. Он указал на необходимость восстановить поставки чистой нефти, а также разработать такой порядок работы, который поможет предотвратить такого рода инциденты в будущем.