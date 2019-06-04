«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,26 -0,09 EUR Бирж. 73,38 -0,09 Brent 61,86 +0,13% USD Нал. 65,80 64,50 EUR Нал. 73,94 72,66 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1244 +0,0003 BTC/USD Бирж. 7 905,00 -225,19 IMOEX 2 705,84 -0,88% RTSI 1 307,39 -0,60% DJIA 25 222,91 +1,62% Nasdaq 7 472,56 +1,90%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $260 (+38,14%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,38%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Goldman Sachs $260 (+38,14%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,38%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+117,79%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
Часть постов в соцсетях о взрывах в Дзержинске попали под закон о фейках Общество, 19:32 В Раду внесли закон о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России Политика, 19:28 СК завел дело по факту обстрела донецкой мечети с 70 людьми Общество, 19:21 Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Общество, 19:17 Деловой дресс-код Петербургского форума: что надеть, куда пойти РБК и ЦУМ, 19:16 Налоговая служба США начала проверку сервиса Uber Бизнес, 19:07 Forbes назвал самых богатых самостоятельно заработавших деньги женщин США Общество, 19:01 В России понадеялись на успех переговоров по Донбассу с назначением Кучмы Политика, 18:51 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 18:49 Матчи с Федерером и Надалем на «Ролан Гаррос» прервали из-за погоды Спорт, 18:45 «Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями» Бизнес, 18:45 Путин поручил проверить работу завода после взрывов в Дзержинске Общество, 18:40 СМИ сообщили о «минировании» более 200 объектов в Москве Общество, 18:34 В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Общество, 18:31
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»
Оператор нефтепроводов не согласился с заявлениями Игоря Сечина по инциденту с грязной нефтью в «Дружбе». «Транснефть» попросила «Роснефть» более «тщательно и объективно» готовить информацию для выступлений своего руководителя
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Транснефть» прокомментировала заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина, касающиеся ограничений прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба». В поступившем в РБК заявлении пресс-службы «Транснефти» сказано, что подобные заявления не соответствуют действительности.

«Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании «Роснефть» на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя», — сказано в сообщении «Транснефти».

Речь идет о словах Сечина, сказанных во вторник по поводу инцидента с загрязнением нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы. По словам главы «Роснефти», инцидент нанес ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны. Европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов, сказал Сечин.

Бизнес
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»

В «Транснефти» с заявлениями главы «Роснефти» не согласились. «Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 года», — говорится в заявлении компании. Указали в «Транснефти» и на возросшие объемы экспорта. «Аналогично экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 млн т. Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», — заявляет «Транснефть».

При этом компания посетовала на то, что «Роснефть» в 2019 году не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. По данным на апрель количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 1,07 млн т, говорится в заявлении. «Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляет ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияет на сокращение приема нефти от других производителей», — сообщает «Транснефть».

В компании также отметили, что в связи с ограничениями транспортировки по «Дружбе», «Транснефть» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. «Трубная российская нефть замещается на ту же российскую, только доставляемую морским путем», — поясняет компания. Там также подчеркнули, что после инцидента с грязной нефтью в «Дружбе» уже восстановлены поставки в Венгрию, Словакию и Чехию, на белорусские НПЗ. Поставки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии возобновятся не позднее 10 июня, пообещали в компании.

РБК направил запрос о комментарии в «Роснефть».

Авторы: Мария Бондаренко, Людмила Подобедова
Теги: Игорь Сечин, «Транснефть», «Дружба», «Роснефть»
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter