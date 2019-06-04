«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»

Оператор нефтепроводов не согласился с заявлениями Игоря Сечина по инциденту с грязной нефтью в «Дружбе». «Транснефть» попросила «Роснефть» более «тщательно и объективно» готовить информацию для выступлений своего руководителя

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Транснефть» прокомментировала заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина, касающиеся ограничений прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба». В поступившем в РБК заявлении пресс-службы «Транснефти» сказано, что подобные заявления не соответствуют действительности.

«Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании «Роснефть» на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя», — сказано в сообщении «Транснефти».

Речь идет о словах Сечина, сказанных во вторник по поводу инцидента с загрязнением нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы. По словам главы «Роснефти», инцидент нанес ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны. Европейские страны замещают недополученные объемы за счет использования других маршрутов, сказал Сечин.

В «Транснефти» с заявлениями главы «Роснефти» не согласились. «Если же оперировать цифрами, а не эмоциями, то в систему за пять месяцев этого года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 года», — говорится в заявлении компании. Указали в «Транснефти» и на возросшие объемы экспорта. «Аналогично экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился по сравнению с прошлым годом на 3,1 млн т. Таким образом, заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», — заявляет «Транснефть».

При этом компания посетовала на то, что «Роснефть» в 2019 году не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. По данным на апрель количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 1,07 млн т, говорится в заявлении. «Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляет ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияет на сокращение приема нефти от других производителей», — сообщает «Транснефть».

В компании также отметили, что в связи с ограничениями транспортировки по «Дружбе», «Транснефть» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. «Трубная российская нефть замещается на ту же российскую, только доставляемую морским путем», — поясняет компания. Там также подчеркнули, что после инцидента с грязной нефтью в «Дружбе» уже восстановлены поставки в Венгрию, Словакию и Чехию, на белорусские НПЗ. Поставки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии возобновятся не позднее 10 июня, пообещали в компании.

РБК направил запрос о комментарии в «Роснефть».