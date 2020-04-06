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Падение цен на нефть ,  
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Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти

По данным агентства, у России и Саудовской Аравии возникли разногласия по поводу параметров новой сделки о сокращении добычи. Ранее Bloomberg писал, что причиной переноса встречи ОПЕК+ стал спор о том, «кто виноват в падении цен»
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Фото: Charlie Riedel / AP

Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Россия и Саудовская Аравия, а также другие страны — производители нефти стремятся прийти к соглашению, чтобы остановить ценовой кризис.

Обе стороны хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты. По данным источников агентства, в пятницу, 10 апреля, может пройти встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи.

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В настоящий момент неясно, потребуют ли Москва и Эр-Рияд от Вашингтона публичного обязательства по сокращению добычи, либо сторонам будет достаточно некоего «компромиссного жеста». По словам Александра Дынкина, академика РАН и президента Институт мировой экономики и международных отношений, Россия в качестве компромисса хотела бы, чтобы США сняли с нее часть санкций.

4 апреля на брифинге Трамп заявил, что считает ОПЕК незаконной структурой и картелью, которая несправедливо относится к США. Он также подтвердил готовность ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест» в Соединенных Штатах, но в то же время выразил уверенность, что Саудовская Аравия и Россия придут к соглашению. При этом на вопрос, планируется ли снятие или смягчение санкций против России, Трамп ответил отрицательно.

Соглашение об ограничении добычи между странами ОПЕК+, куда входила Россия, утратило силу 1 апреля. Стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр./сутки). После того, как сделка сорвалась, нефтяные котировки обрушились.

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Новая встреча в рамках ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля в формате видеоконференции, однако впоследствии ее перенесли: по данным Reuters, она состоится 8 или 9 апреля. Как писал Bloomberg, заседание было перенесено из-за спора России и Саудовской Аравии о том, «кто виноват в падении цен на нефть» и развале предыдущей сделки.

3 апреля на совещании с главами российских нефтяных компаний президент Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором завершения предыдущего соглашения. По его словам, одной из причиной обвала на нефтяном рынке стал «выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи» и заявления о «значительных скидках на нефть». По мнению российского лидера, эти действия Эр-Рияда могли быть связаны с попыткой «избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть». В Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили, что эта информация «полностью лишена истины», а от соглашения отказалась именно Россия.

На совещании с главами нефтекомпаний Путин также сообщил о готовности России вновь снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр. в сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: нефть, ОПЕК+
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