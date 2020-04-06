Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти

По данным агентства, у России и Саудовской Аравии возникли разногласия по поводу параметров новой сделки о сокращении добычи. Ранее Bloomberg писал, что причиной переноса встречи ОПЕК+ стал спор о том, «кто виноват в падении цен»

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Москва и Эр-Рияд не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Россия и Саудовская Аравия, а также другие страны — производители нефти стремятся прийти к соглашению, чтобы остановить ценовой кризис.

Обе стороны хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты. По данным источников агентства, в пятницу, 10 апреля, может пройти встреча министров энергетики стран G20, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи.

В настоящий момент неясно, потребуют ли Москва и Эр-Рияд от Вашингтона публичного обязательства по сокращению добычи, либо сторонам будет достаточно некоего «компромиссного жеста». По словам Александра Дынкина, академика РАН и президента Институт мировой экономики и международных отношений, Россия в качестве компромисса хотела бы, чтобы США сняли с нее часть санкций.

4 апреля на брифинге Трамп заявил, что считает ОПЕК незаконной структурой и картелью, которая несправедливо относится к США. Он также подтвердил готовность ввести пошлины на импортируемую нефть для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест» в Соединенных Штатах, но в то же время выразил уверенность, что Саудовская Аравия и Россия придут к соглашению. При этом на вопрос, планируется ли снятие или смягчение санкций против России, Трамп ответил отрицательно.