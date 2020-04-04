Саудовская Аравия опровергла сообщения о желании убрать нефть США с рынка

Саудовская Аравия стремилась к дополнительному сокращению добычи и восстановлению равновесия на рынке, заявили в МИД страны. По мнению главы ведомства, именно Россия вышла из сделки и хотела повлиять на производителей США

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Информация о том, что Саудовская Авария хотела избавиться от производителей американской сланцевой нефти, неверны, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. По его словам, Эр-Рияд, напротив, выступал за сокращение добычи и стремился к восстановлению равновесия на рынке.

«Приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, в котором одной из причин снижения цен на нефть называется выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, полностью лишено истины», — говорится в заявлении министра.

По его словам, Саудовская Аравия стремилась к большему сокращению нефтедобычи и равновесию на нефтяном рынке, что соответствовало и интересам производителей США, вопреки заявлению Москвы и «ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти».

Министр добавил, что именно Россия отказалась от соглашения, в то время как Саудовская Аравия и другие страны пытались убедить ее в необходимости дальнейшего сокращения добычи. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, Эр-Рияд надеется, что Москва примет верное решение на будущем совещании, отметил он.