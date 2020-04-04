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Саудовская Аравия опровергла сообщения о желании убрать нефть США с рынка

Саудовская Аравия стремилась к дополнительному сокращению добычи и восстановлению равновесия на рынке, заявили в МИД страны. По мнению главы ведомства, именно Россия вышла из сделки и хотела повлиять на производителей США
Фото: Richard Vogel / AP

Информация о том, что Саудовская Авария хотела избавиться от производителей американской сланцевой нефти, неверны, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. По его словам, Эр-Рияд, напротив, выступал за сокращение добычи и стремился к восстановлению равновесия на рынке.

«Приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, в котором одной из причин снижения цен на нефть называется выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, полностью лишено истины», — говорится в заявлении министра.

По его словам, Саудовская Аравия стремилась к большему сокращению нефтедобычи и равновесию на нефтяном рынке, что соответствовало и интересам производителей США, вопреки заявлению Москвы и «ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти».

Министр добавил, что именно Россия отказалась от соглашения, в то время как Саудовская Аравия и другие страны пытались убедить ее в необходимости дальнейшего сокращения добычи. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, Эр-Рияд надеется, что Москва примет верное решение на будущем совещании, отметил он.

Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США
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Накануне, 3 апреля, Путин провел совещание с представителями российских нефтяных компаний, на котором заявил, что Россия готова вновь снизить добычу нефти примерно на 10 млн барр./сутки, если к ней присоединятся страны ОПЕК и США. По его словам, одной из причиной обвала на нефтяном рынке стал «выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи» и заявления о «значительных скидках на нефть». По мнению российского лидера, подобные действия Эр-Рияда могли быть связаны с попыткой «избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть». Россия же, которой это «как раз не нужно», перед собой подобной цели не ставила, отметил Путин.

Обвал на нефтяном рынке в начале марта произошел на фоне эпидемии коронавируса и развала соглашения ОПЕК+. Страны альянсы не смогли договориться ни о новых условиях сделки, ни о ее продлении. Россия предложила сохранить действовавший уровень добычи, а Саудовская Аравия выступала за дополнительном ее сокращении. Вслед за распадом сделки Эр-Рияд заявил о планах нарастить добычу до 12 млн барр./сутки, Москва же, в свою очередь, от увеличения объемов отказалась, сообщал министр энергетики России Александр Новак.

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, Саудовская Аравия
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