Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

Вашингтон введет пошлины, если Москва и Эр-Рияд не достигнут соглашения по стабилизации рынка и цены на нефть останутся на прежнем уровне, заявил президент США. В то же время он выразил уверенность, что делать этого не придется

Фото: Patrick Semansky / AP

Соединенные Штаты будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи для стабилизации рынка. Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, США применят пошлины, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне.

Как заявил Трамп, энергетика США «полностью независима» от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку у страны есть собственные запасы нефти. «И если бы ввел пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою», — добавил он. Американский лидер считает, что помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны.

В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.

Материал дополняется