FT узнала о планах Канады вместе с США ввести пошлины на нефть из России

Джейсон Кенни (Фото: Todd Korol / Reuters)

Власти нефтедобывающей провинции Альберта в Канаде ведут переговоры с США по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть, если они не смогут быстро заключить сделку, которая положит конец ценовой войне. Об сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни.

По его словам, министр энергетики провинции будет участвовать в онлайн-конференции ОПЕК+ на ближайшей неделе. Кроме того, Кенни дал понять, пишет газета, что Альберта готова сотрудничать с нефтяным картелем в том, что касается сокращения добычи топлива.

FT отмечает, что провинция может самостоятельно устанавливать политику в отношении добычи нефти, но введение совместных с США пошлин потребует согласования с федеральными властями.

Как сообщили газете чиновники из США, в американском Минэнерго изучают, помогут ли пошлины на нефть примерить Россию и Саудовскую Аравию, но пока эти обсуждения носят предварительный характер и предполагают несколько других вариантов решения вопроса.