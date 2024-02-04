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Wildberries после пожара откроет в Петербурге новый сортировочный центр

Wildberries откроет в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 г.
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 г. (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Онлайн-ретейлер Wildberries откроет в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр площадью 27,9 тыс. кв. м. Об этом сообщила компания в телеграм-канале.

Новый склад откроют по адресу: Московское шоссе, 143. Он начнет работу 5 февраля. В компании отметили, что открытие нового логистического центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской области и соседних регионов.

Ранее Wildberries сообщила о планах к 2025 году открыть новый распределительный центр на 154 тыс. кв. м. в поселке Красный Бор в Тосненском районе Ленинградской области. По словам основательницы и гендиректора компании Татьяны Бакальчук, объем инвестиций в новый вклад составит 9 млрд руб.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
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В середине января в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга загорелся распределительный центр Wildberries, который находился по адресу: Московское шоссе, 153. Это был один из крупнейших складов компании, его площадь составляла 112 тыс. кв. м. Площадь пожара достигла 70 тыс. кв. м, его потушили на следующий день после начала возгорания.

Врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад работал без разрешения и не был введен в эксплуатацию. В Wildberries утверждают, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности.

Страховщики оценивали ущерб от пожара в диапазоне 10–20 млрд руб. В то же время источники РБК заявили, что здание не было застраховано. При этом один из собеседников в крупной страховой компании заявил, что был застрахован только товар, но не склад.

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СК завел уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Бакальчук дала показания. Через несколько дней после пожара в московский офис маркетплейса пришли силовики. Источник РБК, знакомый с ходом проверки, сообщил, что на всех объектах Wildberries начали проверки пожарной безопасности, в том числе в офисах.

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Wildberries склад маркетплейс Санкт-Петербург
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