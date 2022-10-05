Экс-глава McKinsey c партнерами подсчитали потери ЕС без российского газа

Затраты ЕС на борьбу с кризисом из-за снижения поставок газа из России и роста цен на него могут превысить €1 трлн, подсчитали в консалтинговой фирме «Яков и партнеры». В Европе пока оценивают затраты вдвое меньше и ждут роста ВВП

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Общие затраты Евросоюза на борьбу с кризисом из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители могут превысить €1 трлн. Об этом говорится в поступившим в РБК исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

В 2021 году на Россию приходилось 45% импорта газа в Европу (около 40% газового потребления ЕС), который резко сократился в этом году после начала военной спецоперации на Украине, ввода западных санкций (непосредственно газ они не затронули) и возникших перебоев в поставках «Газпрома». Сейчас из трех основных экспортных маршрутов — через Украину (украинская газотранспортная система), Белоруссию и Польшу (газопровод Ямал — Европа) и по дну Балтийского моря («Северный поток») — работает только украинский, и то не на полную мощность. Кроме того, на прошлой неделе стало известно об авариях на газопроводах «Северный поток», по которому газ не поставляется с августа, и «Северный поток-2» (до сих пор не был запущен в эксплуатацию, так как еще не прошел сертификацию в Германии).

Проблемы с поставками привели к небывалому росту цен на газ — например, в августе они превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше докризисного уровня. Сейчас они почти вдвое ниже, но по-прежнему в разы превышают цены начала года: вечером 4 октября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигала €169,5 за 1 МВт·ч, что эквивалентно $1775 за 1 тыс. куб. м (по данным биржи ICE).

Власти 27 стран, входящих в Евросоюз, уже потратили €314 млрд на защиту граждан и компаний от роста цен на газ и электроэнергию, подсчитали эксперты европейского аналитического центра Bruegel, опубликованного в конце сентября. С учетом затрат на национализацию и выкуп долгов энергетических компаний, включая немецкий энергохолдинг Uniper, общие расходы ЕС приближаются к €450 млрд, отмечают они.

Но в исследовании «Яков и партнеры» говорится, что общие расходы будут значительно больше. «Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно €1–1,6 трлн», — считает партнер фирмы Елена Кузнецова. По ее словам, это сравнимо с потенциальными потерями ВВП стран еврозоны при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики.

«Уже сегодня мы видим двузначные показатели инфляции в Европе, закрытие части производств и повышение стоимости обслуживания долга», — отметила Кузнецова. По оценкам «Яков и партнеры», из-за сокращения поставок российского газа и роста цен на энергоносители в Европе остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали — на 5%. Из-за этого по итогам 2022 года сокращение ВВП в европейских странах может превысить 1% (€200 млрд), а в 2023 году — от 6,5 до 11,5% (€0,9–1,7 трлн) из-за увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли, говорится в исследовании. Меры по смягчению кризиса могут привести к увеличению дефицита бюджета стран ЕС с €675 млрд в 2021 году до более чем €2 трлн, или с 4,7% ВВП до 11,5–16,2% ВВП, оценивают эксперты консалтинговой фирмы.

Еврокомиссия в последнем прогнозе, представленном 14 июля, сообщала, что в 2022 году по-прежнему ожидает роста ВВП европейских стран на 2,7%, а в 2023 году — на 1,5% (против 2,3% в майском прогнозе). Рост в нынешнем году стимулирован «сильным импульсом, полученным в прошлом году, и более хорошими, чем ожидалось, показателями первого квартала [2022 года]», — пояснял еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Но аналитики Еврокомиссии признали, что экономика ЕС остается «особенно уязвимой» перед лицом изменений на энергетических рынках из-за высокой зависимости от российского ископаемого топлива, а слабый рост глобальной экономики снижает внешний спрос. «Экономический рост существенно замедлится во втором полугодии, однако усилится в 2023 году. В условиях высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики важно найти баланс между более экономной бюджетной политикой и защитой наиболее уязвимых групп», — подчеркивал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Осенний прогноз по экономике Еврокомиссия традиционно размещает в начале ноября.

В отчете Всемирного банка, который был опубликован 4 октября, говорится, что прекращение поставок энергоносителей из России в ЕС может привести к сокращению ВВП в странах Европы и Центральной Азии на 1,2 п.п. в 2023 году. Отдельно по ЕС банк оценки не привел.

В июле страны Евросоюза достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Они также занялись диверсификацией поставок, в первую очередь за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). В Германии, Франции и Италии уже заявили, что этой зимой могут справиться без российского газа. Европейские страны договорились заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) на 80% до начала отопительного сезона 2022/23 (до 1 ноября). В итоге этот план был выполнен досрочно — к середине сентября уровень запасов газа в ПГХ составил около 91,85 млрд куб. м, превысив 85%, но степень заполнения хранилищ по странам союза неравномерна.