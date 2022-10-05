CNN узнал о «панике» в Белом доме из-за планов России сократить добычу

В администрации Байдена назвали планы России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн барр. в сутки «полной катастрофой» и «враждебным актом». Источник CNN также сообщил, что Белый дом «испытывает панику»

Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация президента США Джо Байдена развернула «кампанию» по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании членов ОПЕК+, которое пройдет в Вене 5 октября, пишет CNN со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия могут на встрече объявить о самом масштабном с начала пандемии сокращении добычи нефти — на 1-2 млн барр. в сутки. Точный объем сокращений пока обговаривается, но Москва и Эр-Рияд настаивают на таких объемах.

Если их инициатива будет поддержана, цены на нефть вырастут. Это в свою очередь приведет к росту стоимости бензина в США в «опасное» время для администрации Байдена — за пять недель до выборов в палату представителей, указывает CNN, при том, что в первой половине года Байден уже боролся с подскочившими ценами на топливо.

Поэтому в последние несколько дней высокопоставленные чиновники в области энергетики, экономики и внешней политики убеждали иностранных коллег из ближневосточных стран, в том числе Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ, проголосовать против сокращения добычи, пишет CNN.

В документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как «полная катастрофа». В администрации также предупредили, что это может быть воспринято как «враждебный акт». Еще один чиновник сообщил CNN, что Белый дом «испытывает панику».

Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сообщила телеканалу, что США «ясно дали понять, что энергоснабжение должно соответствовать спросу, чтобы поддерживать экономический рост и снижение цен для потребителей во всем мире. По ее словам, Вашингтон продолжит обсуждать это с партнерами.

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Летом страны ОПЕК+ наращивали добычу, однако в начале осени договорились сократить ее на 100 тыс. барр. в сутки из-за падения цен. Источники Reuters сообщали, что Россия намерена предложить более сильное сокращение на фоне снижения стоимости нефти и сильной волатильности рынка.