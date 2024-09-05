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Задержание Павла Дурова ,  
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Путин рассказал, что считал Дурова жителем Москвы

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российские власти не отгораживаются от бизнеса, и, если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, можно было бы провести встречу в Москве, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Так он прокомментировал сообщения о том, что они с Дуровым якобы встречались в Баку.

«Мы с ним контакты никогда не поддерживали, зачем нам встречаться в Баку? Я даже не знал, что он там находится. <...> Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему, там перемещается», — сказал Путин.

Ведущая на это отметила, что Дуров живет в Дубае. «Ну в Дубае это люди мира, они миллиардеры. Они могут себе позволить [жить] где угодно», — ответил президент.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

По словам Путина, они с Дуровым виделись «много лет назад» на одной из встреч с предпринимателями в Кремле, тогда основатель Telegram «рассказывал о своих планах о развитии бизнеса». С тех пор каких-то контактов не было, заявил глава государства.

Дурова задержали 24 августа по прилете в Париж. Ему предъявили ряд обвинений, в частности в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Только по одному этому обвинению грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Спустя несколько дней бизнесмена отпустили из-под стражи под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию.

В Telegram заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах с более строгими правилами по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули в нем.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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