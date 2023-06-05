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S8 Capital стала претендентом на покупку шинного завода Bridgestone

S8 Capital Армена Саркисяна намерена купить шинный завод японской Bridgestone
S8 Capital Армена Саркисяна, которая уже купила двух производителей шин в России, стала претендентом на третий актив — ульяновский завод японской Bridgestone. В случае заключения этой сделки компания займет второе место на рынке
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В 2022 году производство шин в России сократилось до 42,7 млн шт.
В 2022 году производство шин в России сократилось до 42,7 млн шт. (Фото: Boglarka Bondar / EPA / ТАСС)

Группа S8 Capital Армена Саркисяна, которая только в мае приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске, собирается приобрести третий актив — завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске. Об этом РБК рассказали собеседник в одной из шинных компаний и источник, знакомый с планами S8 Capital. По словам последнего, переговоры по приобретению завода в Ульяновске S8 Capital ведет с февраля 2023 года, закрытие сделки ожидается до конца года.

Bridgestone еще в октябре 2022 года заявила о планах продажи своих активов в России. Решение объяснялось «общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками». Тогда в Bridgestone говорили, что поиск российского покупателя и заключение сделки займут несколько месяцев.

«Компания по-прежнему твердо намерена уйти [из России]. Мы добиваемся прогресса и, как ожидается, завершим работу [по продаже активов] в надлежащее время», — сказала РБК директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bridgestone в Европе Лизбет Денис. Она не стала комментировать информацию о переговорах S8 Capital, сославшись на то, что компания не дает комментариев до тех пор, пока сделка не закрыта. В пресс-службе S8 Capital также отказались от комментариев.

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

Предмет сделки

Завод Bridgestone в Ульяновске расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию 80,6 га. Инвестиции в производство составили около 12,5 млрд руб. Первая радиальная шина для легкового автомобиля с этого завода была выпущена в продажу в декабре 2016 года. С середины 2019 года произведенные там зимние шины экспортировались в Финляндию, Швецию и Норвегию.

На старте мощности завода были предназначены для производства 2 млн шин в год с перспективами расширения до 4,2 млн. Сейчас мощности предприятия составляют 2,4 млн автопокрышек. Завод выпускает автопокрышки с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов — для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также для поставки автопроизводителям в качестве первичной комплектации.

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По итогам 2022 года выручка завода («Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ») по РСБУ упала на 44%, до 12,3 млрд руб., чистый убыток составил 11,7 млрд руб. против чистой прибыли на 454 млн руб. годом ранее. У торговой компании «Бриджстоун СНГ» выручка упала на 42%, до 13,7 млрд руб., чистая прибыль выросла на 2,4%, до 328 млн руб.

По данным СПАРК, европейское подразделение Bridgestone 25 мая 2023 года консолидировало 100% в этих двух компаниях. До этого 6,78% завода и 20% торговой компании принадлежало японской Mitsubishi Corporation.

Многопрофильный холдинг S8 Capital основал Армен Саркисян. В состав холдинга входит «Технологическая компания «Центр», которой принадлежит бренд «Столото» — крупнейший распространитель государственных лотерей. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения западных санкций, S8 Capital приобрела российский бизнес американского производителя лифтов Otis, заводы немецкого концерна Bosch в Саратовской области по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. «Коммерсантъ» называл Саркисяна бизнес-партнером Александра Варшавского, совладельца автомобильного дилера «Авилон». В конце мая структура «Авилона» купила активы немецкой Volkswagen в России, включая автомобильный завод в Калуге.

Зачем S8 скупает шинные заводы

Суммарная производственная мощность шинных заводов, принадлежащих S8 Capital, составляет 13 млн покрышек в год: 4 млн — на бывшем предприятии Continental, 9 млн — у холдинга «Кордиант», оба производят легковые и грузовые шины. У лидера рынка «Татнефти», купившей в марте 2023 года завод финской Nokian Tyres в Ленинградской области, годовая мощность составляет 17,5 млн покрышек, у «Нижнекамскшины» (до мая 2022 года принадлежала той же «Татнефти», а затем была продана «Татнефтехиминвест-холдингу») — 15 млн. В случае приобретения ульяновского завода Bridgestone холдинг S8 Capital станет вторым по размеру производителем шин в России с годовой мощностью 15,4 млн покрышек.

По оценке аналитиков, S8 Capital могла потратить на покупку двух шинных заводов как минимум 23,5 млрд руб.: 7 млрд руб. — на предприятия Continental, 16,5 млрд руб. — на холдинг «Кордиант». Bridgestone наверняка хотела бы вернуть вложенные в ульяновский завод средства (более 12 млрд руб.), но сделки по продаже иностранных активов в России проходят с существенным дисконтом, поэтому реальная цена сделки может составить 8–10 млрд руб., замечает партнер Kasatkin Consulting Марат Фаттахов. Партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко дает схожую оценку — 7–10 млрд руб.

Существенных капитальных затрат на перезапуск завода не потребуется, отмечает Фаттахов. С ним соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Затраты на это он оценивает в пределах 100 млн руб.

Покупка ульяновского завода Bridgestone позволит S8 Capital стать одним из лидеров шинного бизнеса в России, говорит Фомченко. Но, покупая сразу трех производителей, холдингу придется оперативно решать существенные вопросы замещения зарубежного сырья, ремонта импортного оборудования, выстраивания логистики и поиска новых рынков, предупреждает эксперт. Он предполагает, что S8 Capital консолидирует шинные активы для их последующей продажи стратегическим инвесторам.

РБК направил запросы в пресс-службы «Татнефти», «Татнефтехиминвест-холдинга» и «Нижнекамскшины».

Какие остались иностранные активы

В конце мая французская Michelin продала завод в подмосковном Давыдово своему российскому дистрибьютору — компании «Пауэр Интернэшнл Тайрс». После этого в России помимо ульяновского завода Bridgestone остался один крупный шинный завод, полностью принадлежащий иностранной компании, — предприятие японской Yokohama в Липецкой области с годовой мощностью 1,6 млн покрышек. Но официальной информации о продаже этого предприятия в Минпромторг не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. РБК направил запросы в пресс-службы Yokohama и администрации Липецкой области.

S8 Capital рассматривает различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга с целью покупки, замечает представитель группы. Но он не стал комментировать «никакие сделки».

Какие перспективы у шинного бизнеса

До введения международных санкций из-за проведения спецоперации на Украине Россия была достаточно крупным экспортером и импортером шин, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Так, в 2021 году экспорт составил 24 млн покрышек при импорте 23 млн. В 2022 году производство сократилось с 50 млн до 42,7 млн шин, экспорт — до 12 млн. При этом внутренний спрос упал с 49 млн до 35,1 млн штук — в первую очередь из-за резкого падения продаж автомобилей на рынке (почти на 60%), объясняет Танурков.

Экспорт сократился в основном из-за остановки производства на российских заводах иностранных компаний, а российские производители скорее выиграли от этого, полагает эксперт. Сейчас локальный рынок шин достаточно профицитный, отмечает руководитель практики по работе с транспортными предприятиями Kept Сергей Казачков: производственных мощностей существенно больше, чем потребление внутри страны. Шинный рынок России полностью обеспечен продукцией российского производства, подтверждает представитель Минпромторга. По его словам, сейчас в ведомстве прорабатывается комплекс мер по защите российских производителей покрышек, включая меры нетарифного регулирования через введение новых технических требований к шинной продукции.

В этой ситуации покупателям шинных заводов придется конкурировать ценой, искать новые рынки сбыта или организовывать контрактное производство, замечает Казачков: «Во всех вариантах это потребует больших усилий от коммерческой функции, управленческой команды и акционеров». Рынок производителей шин ожидает интересное время — время консолидации, новых брендов и новых рынков сбыта взамен европейского, соглашается Фомченко.

Однако производство автомобилей в России перезапускается, на иностранных заводах начинают собирать китайские марки, говорит Фаттахов. «Это дает импульс к восстановлению спроса на шины для новых автомобилей», — полагает он. По прогнозу компании «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC), продажи новых легковых автомобилей в 2023 году могут вырасти на 7%, до 670 тыс. штук.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
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