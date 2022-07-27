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Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

Американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis продала свой российский бизнес компании Ice Development, следует из сообщения на сайте Otis.

«Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, <...> мы заключили соглашение с Ice Development по продажи 100% нашей доли в бизнесе Otis в России», — сказано в сообщении.

По данным Otis, Ice Development планирует возобновить производство на заводе Санкт-Петербурге под новым брендом.

По данным СПАРК в России зарегистрирована одна компания с названием «Айс Девелопмент», ее офис находится в Москве, а выручка в 2021 году составила 10 млн руб. Сайткомпании в настоящее время «находится на реконструкции».

В то же время в пресс-службе Минпромторга России сообщили «Интерфаксу», что покупателем выступил российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна (компания развивает IT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей «Столото»).

РБК направил запрос представителю Минпромторга.

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