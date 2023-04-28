Bosch продала российский бизнес в Энгельсе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
ФСБ предотвратила диверсию на электроподстанции в Калужской области Политика, 14:57
Суд арестовал четвертого за неделю обвиняемого в госизмене Политика, 14:54
В российских поликлиниках появятся психологи Общество, 14:51
Путин подписал закон о лишении гражданства за фейки об армии Политика, 14:50
Какие есть типы руководителей отдела продаж и как выбрать своего Pro, 14:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:43
Финляндия расследует экспорт буровой техники в Россию Политика, 14:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 14:43
Посла России вызвали в МИД Молдавии Политика, 14:42
Вышел трейлер переименованного в «Мастера и Маргариту» фильма «Воланд» Life, 14:39
На Миусском кладбище поставили памятник Валерию Гаркалину Город, 14:35
Курс доллара упал ниже ₽80. Как реагирует крипторынок на укрепление рубля Крипто, 14:31
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 14:20
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже ₽11,5 впервые за три недели Инвестиции, 14:19
Война санкций ,  
0 

Bosch продала российский бизнес в Энгельсе

Немецкая группа Bosch продала российский бизнес в Энгельсе холдингу S8 Capital Саркисяна
Речь идет о трех заводах по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. Активы немецкой группы приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна
Фото: Robert Michael / DPA / ТАСС
Фото: Robert Michael / DPA / ТАСС

Холдинг S8 Capital приобрел заводы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и планирует провести ребрендинг, сообщили агентству «РИА Новости» в S8 Capital.

«В периметр сделки вошло 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления», — заявили там.

Основателем и акционером российского холдинга S8 Capital является Армен Саркисян. Холдинг развивает IT-решения в финансовом секторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем лотерей «Столото».

S8 Capital планирует возобновить работу купленных предприятий и инвестировать в их развитие. Вся команда, технологии и специализация производственных площадок будут полностью сохранены, пообещали в холдинге. Ребрендинг планируют провести в течение полугода.

В июле прошлого года S8 Capital приобрел российские активы американского производителя лифтов Otis. Холдинг получил контроль над заводом в Санкт-Петербурге, производство лифтов на нем возобновили под брендом «Метеор».

Как сообщил «Коммерсантъ», связанное с S8 Capital АО «Промышленные активы С8» также подписало соглашение о покупке доли компании Continental, которой принадлежит завод шин в Калуге. Однако пока сделка не закрыта, поскольку Continental запросила одобрение у американского регулятора экспортного контроля, утверждают источники издания.

Читайте на РБК Pro
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Нужен ли договор с членом совета директоров
Три причины планировать секс
«Я — без работы, без денег, с кредитами»: как бороться со своими страхами

Bosch объявила о приостановке производства на заводах в России в марте 2022 года. Причиной решения были объявлены признаки того, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях, что нарушает ее политику, сообщил Bloomberg. Также компания заявила о нарушении цепочек поставок.

Согласно информации с сайта Bosch, ее оборот в России в 2019 финансовом году составил €1,18 млн. В стране у компании семь производств. В Ленинградской области производят стиральные машины и холодильники, в Саратовской — электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, а в Самарской — автозапчасти. В августе 2022 года «Коммерсантъ» написал, что Bosch ищет покупателя на два завода в Стрельне под Санкт-Петербургом, поскольку «не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Bosch Саратовская область продажа бизнеса Армен Саркисян
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о поиске Bosch покупателя на часть российских активов
Бизнес
Bosch приостановила производство запчастей для грузовиков в России
Бизнес
«Известия» узнали об иске к Bosch из-за «дискриминации россиян»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter