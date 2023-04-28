Bosch продала российский бизнес в Энгельсе

Речь идет о трех заводах по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. Активы немецкой группы приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна

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Холдинг S8 Capital приобрел заводы немецкого концерна Bosch в Энгельсе и планирует провести ребрендинг, сообщили агентству «РИА Новости» в S8 Capital.

«В периметр сделки вошло 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления», — заявили там.

Основателем и акционером российского холдинга S8 Capital является Армен Саркисян. Холдинг развивает IT-решения в финансовом секторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, а также владеет распространителем лотерей «Столото».

S8 Capital планирует возобновить работу купленных предприятий и инвестировать в их развитие. Вся команда, технологии и специализация производственных площадок будут полностью сохранены, пообещали в холдинге. Ребрендинг планируют провести в течение полугода.

В июле прошлого года S8 Capital приобрел российские активы американского производителя лифтов Otis. Холдинг получил контроль над заводом в Санкт-Петербурге, производство лифтов на нем возобновили под брендом «Метеор».

Как сообщил «Коммерсантъ», связанное с S8 Capital АО «Промышленные активы С8» также подписало соглашение о покупке доли компании Continental, которой принадлежит завод шин в Калуге. Однако пока сделка не закрыта, поскольку Continental запросила одобрение у американского регулятора экспортного контроля, утверждают источники издания.

Bosch объявила о приостановке производства на заводах в России в марте 2022 года. Причиной решения были объявлены признаки того, что продукция компании могла использоваться в «негражданских» целях, что нарушает ее политику, сообщил Bloomberg. Также компания заявила о нарушении цепочек поставок.

Согласно информации с сайта Bosch, ее оборот в России в 2019 финансовом году составил €1,18 млн. В стране у компании семь производств. В Ленинградской области производят стиральные машины и холодильники, в Саратовской — электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы, а в Самарской — автозапчасти. В августе 2022 года «Коммерсантъ» написал, что Bosch ищет покупателя на два завода в Стрельне под Санкт-Петербургом, поскольку «не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль».