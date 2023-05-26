Производитель шин Michelin назвал покупателя своего российского бизнеса

Производитель всемирно известных шин Michelin продал свой российский бизнес прежнему дистрибьютору продукции компании, ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс». Производство шин на подмосковном заводе приостановлено с марта 2022 года

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Французский производитель автомобильных шин Michelin — Compagnie Generale des Etablissements Michelin — объявил о продаже своего российского бизнеса.

«Компания Michelin объявляет о подписании соглашения с ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс» о покупке двух ее местных компаний», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Дистрибьютор шин «Пауэр Интернэшнл Тайрс» был партнером Michelin и имеет представительства по всей стране, уточняется в публикации,

Соглашение о продаже бизнеса было одобрено местными властями и позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном на заводе компании в подмосковном Давыдово. Сотрудников, которым не нашлось места в новой структуре бизнеса, уволили из компании «на хороших условиях», уточнила компания.

Сумму сделки компания не раскрыла.

До начала спецоперации России на Украине в Michelin Russia работало около 1 тыс. человек, в том числе 750 на заводе в Давыдово (Московская область). Там производят легковые и восстановленные грузовые шины. Продажи Michelin в стране составляют 2% от общего объема продаж группы.

Michelin работала в России с 1997 года. Все расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были отражены в отчетности за 2022 год. Тогда компания списала €202 млн по итогам первого полугодия из-за приостановки производства. Однако, кроме этого, в мае французская группа признает расходы в размере «нескольких десятков миллионов евро», которые отражают разницу в курсах валют, говорится в публикации. Убытки будут отражены как операционные расходы, а потому не повлияют на финансовые прогнозы компании на 2023 год.

Michelin приостановила производство в России 15 марта. Также о приостановке деятельности в России ранее сообщил гастрономический гид Michelin. О планах продажи российского бизнеса Michelin объявила летом прошлого года из-за проблем с поставками и «общей неопределенности».

Годовой оборот ООО «Мишлен» в 2021 году превышал 39 млрд руб., в 2022 году он упал до 14,5 млрд руб., следует из данных системы СПАРК. Выручка ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» по итогам 2022 года превысила 31 млрд руб. (+15%). Владельцем 100% долей дистрибьютора является предприниматель Евгений Дробница.