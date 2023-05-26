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Военная операция на Украине ,  
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Производитель шин Michelin назвал покупателя своего российского бизнеса

Производитель автошин Michelin продал бизнес в России компании «Пауэр Интернэшнл-шины»
Производитель всемирно известных шин Michelin продал свой российский бизнес прежнему дистрибьютору продукции компании, ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс». Производство шин на подмосковном заводе приостановлено с марта 2022 года
Фото: Antoine Antoniol / Getty Images
Фото: Antoine Antoniol / Getty Images

Французский производитель автомобильных шин Michelin — Compagnie Generale des Etablissements Michelin — объявил о продаже своего российского бизнеса.

«Компания Michelin объявляет о подписании соглашения с ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс» о покупке двух ее местных компаний», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Дистрибьютор шин «Пауэр Интернэшнл Тайрс» был партнером Michelin и имеет представительства по всей стране, уточняется в публикации,

Соглашение о продаже бизнеса было одобрено местными властями и позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном на заводе компании в подмосковном Давыдово. Сотрудников, которым не нашлось места в новой структуре бизнеса, уволили из компании «на хороших условиях», уточнила компания.

Сумму сделки компания не раскрыла.

До начала спецоперации России на Украине в Michelin Russia работало около 1 тыс. человек, в том числе 750 на заводе в Давыдово (Московская область). Там производят легковые и восстановленные грузовые шины. Продажи Michelin в стране составляют 2% от общего объема продаж группы.

Michelin работала в России с 1997 года. Все расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были отражены в отчетности за 2022 год. Тогда компания списала €202 млн по итогам первого полугодия из-за приостановки производства. Однако, кроме этого, в мае французская группа признает расходы в размере «нескольких десятков миллионов евро», которые отражают разницу в курсах валют, говорится в публикации. Убытки будут отражены как операционные расходы, а потому не повлияют на финансовые прогнозы компании на 2023 год.

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Michelin приостановила производство в России 15 марта. Также о приостановке деятельности в России ранее сообщил гастрономический гид Michelin. О планах продажи российского бизнеса Michelin объявила летом прошлого года из-за проблем с поставками и «общей неопределенности».

Годовой оборот ООО «Мишлен» в 2021 году превышал 39 млрд руб., в 2022 году он упал до 14,5 млрд руб., следует из данных системы СПАРК. Выручка ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» по итогам 2022 года превысила 31 млрд руб. (+15%). Владельцем 100% долей дистрибьютора является предприниматель Евгений Дробница.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
шины Michelin продажа бизнеса

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