Японский производитель шин Bridgestone продаст российский бизнес

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
The Verge узнал о планах Twitter сделать верификацию страницы платной Технологии и медиа, 14:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:02
DEPO Computers объявила о запуске производства моноблока DEPO Neos MF524 Пресс-релиз, 13:54
В Таджикистане заявили об официальном статусе матча со сборной России Спорт, 13:53
Карелин сравнил ММА со смешиванием «водки с пивом» Спорт, 13:51
ЦБ Узбекистана назвал число открывших счета в местных банках россиян Финансы, 13:51
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 13:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Обитаемый остров: как Мневниковскую пойму интегрируют в жизнь Москвы Город, 13:46
Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам на Украине Политика, 13:45
Какие «фишки» на сайте помогут увеличить продажи Pro, 13:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 13:23
Гонконгский рынок акций показал самое большое месячное падение за 14 лет Инвестиции, 13:21
Премьер и министры Чехии приехали в Киев на фоне взрывов в городе Политика, 13:16
Война санкций ,  
0 

Японский производитель шин Bridgestone продаст российский бизнес

Японский производитель шин Bridgestone начал поиск местного покупателя на бизнес в России
До заключения сделки Bridgestone продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам в России. Ранее продать бизнес в стране решили и Michelin с Nokian Tyres
Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

Японский производитель шин Bridgestone начал искать местного покупателя на свои российские активы, сообщается на сайте компании.

Решение принято в связи с «общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками». В компании ожидают, что поиск покупателя и заключение сделки займут несколько месяцев. На Россию у японской компании приходится менее 2% оборота.

В России у Bridgestone более 1 тыс. сотрудников, большая часть находится на заводе в Ульяновске и в офисе по продажам и маркетингу в Москве. В компании отметили, что продолжат выплачивать работникам зарплату и пособия в полном объеме.

В марте Bridgestone приостановила производство на заводе в Ульяновске, а также поставки шин в Россию и будущие инвестиции «до дальнейшего уведомления».

Помимо нее, продать российский бизнес решили и французская Michelin с финским производителем шин Nokian Tyres. В марте Michelin приостановила работу в стране, а в июне сообщила, что у нее нет возможности возобновить свою деятельность в России из-за логистических проблем в условиях «общей неопределенности». Российские активы Michelin передаст локальному менеджменту. Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin. В свою очередь, Nokian Tyres решил продать российский бизнес «Татнефти». Сумма сделки составит около €400 млн.

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы «Честный знак» и оценку производителей шин сообщил, что складских запасов автомобильных шин в России хватит на год-два без учета текущего производства.

Читайте на РБК Pro
В России идет волна банкротств. Как проверить своих подрядчиков
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
продажа бизнеса российские активы шины
Материалы по теме
Производитель шин Continental возобновил работу завода в Калуге
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о запасах шин в России на один-два года
Общество
Производитель шин Pirelli ограничит работу заводов в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter