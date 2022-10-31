Японский производитель шин Bridgestone продаст российский бизнес

До заключения сделки Bridgestone продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам в России. Ранее продать бизнес в стране решили и Michelin с Nokian Tyres

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Японский производитель шин Bridgestone начал искать местного покупателя на свои российские активы, сообщается на сайте компании.

Решение принято в связи с «общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками». В компании ожидают, что поиск покупателя и заключение сделки займут несколько месяцев. На Россию у японской компании приходится менее 2% оборота.

В России у Bridgestone более 1 тыс. сотрудников, большая часть находится на заводе в Ульяновске и в офисе по продажам и маркетингу в Москве. В компании отметили, что продолжат выплачивать работникам зарплату и пособия в полном объеме.

В марте Bridgestone приостановила производство на заводе в Ульяновске, а также поставки шин в Россию и будущие инвестиции «до дальнейшего уведомления».

Помимо нее, продать российский бизнес решили и французская Michelin с финским производителем шин Nokian Tyres. В марте Michelin приостановила работу в стране, а в июне сообщила, что у нее нет возможности возобновить свою деятельность в России из-за логистических проблем в условиях «общей неопределенности». Российские активы Michelin передаст локальному менеджменту. Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin. В свою очередь, Nokian Tyres решил продать российский бизнес «Татнефти». Сумма сделки составит около €400 млн.

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы «Честный знак» и оценку производителей шин сообщил, что складских запасов автомобильных шин в России хватит на год-два без учета текущего производства.