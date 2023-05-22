Производитель шин Continental продал российские активы

Завод в Калуге и компанию-дистрибьютора производителя шин Continental, который в марте объявил об уходе из России, приобрел холдинг S8 Capital. Ранее он купил активы Bosch в Энгельсе

Фото: Julian Stratenschulte / DPA / ТАСС

Холдинг S8 Capital приобрел российские активы немецкого производителя шин Continental, в том числе завод в Калужской области, сообщили «РИА Новости» в S8 Capital.

Управляющий директор холдинга Торстен Шуберт заявил, что компания рассчитывает перезапустить все системы производства на основе российских ИТ-технологий. «Все сотрудники приобретенных компаний сохранят рабочие места», — пообещал он.

В периметр сделки, помимо завода производственной мощностью до 4 млн шин в год, вошла компания-дистрибьютор готовой продукции. Шуберт отметил, что они вскоре проведут ребрендинг.

Continental объявил об уходе из России в марте. Руководство компании назвало 2022 год «особенно сложным» из-за военных действий на Украине, санкций против Москвы, роста цен на сырье, энергоносители и логистику. Убытки производителя составили €850 млн.

В конце апреля «Коммерсантъ» сообщил, что российские власти разрешили продать активы Continental холдингу S8 Capital, но закрытие сделки задерживалось из-за Бюро промышленности и безопасности Минторга США. По словам источников газеты, Continental могла обратиться в бюро за разрешением на основании того, что на заводе в Калуге может присутствовать техника, подпадающая под экспортный контроль Соединенных Штатов. Сумму сделки издание оценило в 7–10 млрд руб.

S8 Capital Армена Саркисяна — многопрофильный холдинг, ему, в частности, принадлежит АО «Технологическая компания «Центр» (работает под брендом «Столото»). В конце апреля холдинг приобрел российский бизнес концерна Bosch в Энгельсе — заводы по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления.