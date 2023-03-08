Производитель шин Continental объявил об уходе из России

Компания продолжает «стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», заявил генеральный директор Николай Сетцер

Фото: Ole Spata / dpa / Global Look Press

Немецкий производитель шин Continental объявил об уходе с российского рынка. По словам генерального директора компании Николая Сетцера, Continental продолжает «стремиться к контролируемому уходу с российского рынка». Его слова приводятся на сайте компании.

Сетцер отметил, что прошлый год был «особенно сложным» из-за военных действий на Украине, что взвинтило цены на сырье, энергоносители и логистику.

Производитель по итогам года понес убытки в размере €850 млн. В частности, из-за санкций в России были обесценены активы на сумму около €87 млн, рассказал глава Continental.

Год назад после начала боевых действий на Украине завод «Континентал Калуга» перестал выпускать автомобильные покрышки. Компания также приостановила поставки. Сотрудники предприятия находились в простое и получали две трети зарплаты.

Однако летом, с 1 августа, завод возобновил выпуск продукции, сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков», — говорил он.