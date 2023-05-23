«Авилон» закрыл сделку по покупке активов Volkswagen

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Структура российского дилера «Авилон», компания ООО «Арт-Финанс», закрыла сделку по покупке активов немецкого концерна Volkswagen в России, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ООО «Арт-Финанс» выкупила российское представительство Volkswagen — ООО «Фольксваген Груп Рус», размер ее доли в компании сейчас составляет 100%, говорится в реестре. Изменения в нем датированы 22 мая.

Кроме того, под контроль «Арт-Финанс» перешли дочерние подразделения ООО «Фольксваген Груп Рус» — ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

«Фольксваген Груп Рус» владеет калужским заводом Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год. На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала спецоперации работа была приостановлена.

Помимо производственных предприятий в Калуге, сделка распространяется на компанию-импортера (бизнес по продажам и послепродажному обслуживанию), склад запчастей и бизнес в сфере финансовых услуг, включая всех задействованных сотрудников.

«Авилон» — крупный российский автодилер с портфелем из 44 брендов, включая немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz, китайские Chery, Changan, Haval, FAW, Exeed, Chery, Changan, Haval, Geely, Voyah, OMODA и Tank, а также «Москвич». По итогам 2021 года группа продала 36,6 тыс. автомобилей, выручка составила 154 млрд руб. Около 90% группы в равных долях принадлежат Александру Варшавскому и Камо Авагумяну. ООО «Арт-Финанс» зарегистрирована 13 февраля 2023 года и на 100% принадлежит бывшему гендиректору «Авилона» Андрею Павловичу (ушел в отставку с этой должности в прошлом декабре), следует из данных СПАРК. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб.

19 мая Volkswagen объявил о продаже всех своих российских активов. Сумму сделки ни одна из сторон не называла. При этом «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что российские власти согласовали ее по цене до €125 млн. Представитель Volkswagen Ирина Лихачева оценивала стоимость российских активов концерна в 47,5 млрд руб.

В начале марта источники РБК рассказали, что «Авилон» стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen. Однако вскоре стало известно, что суд арестовал почти все имущество автоконцерна в России из-за иска группы ГАЗ Олега Дерипаски. Группа потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. — в такую сумму ГАЗ оценила свои убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде.

В апреле суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге. Однако за этим последовали еще два иска от группы ГАЗ — на 28,4 млрд и 15,5 млрд руб. В Volkswagen заявили, что удивлены новым искам со стороны ГАЗа.