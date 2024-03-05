Внеплановые остановки НПЗ не сказались на экспорте бензина по морю

Внеплановые ремонты на НПЗ никак не отразились на февральском экспорте бензина из портов России, следует из данных Kpler. Однако отгрузки дизеля морем ожидаемо упали — на 10%. С 1 марта экспорт бензина временно остановлен

Обстановка на территории терминала компании НОВАТЭК в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Экспорт бензина из России по морю в феврале практически не изменился, несмотря на внеплановые ремонты сразу на нескольких крупнейших нефтеперерабатывающих предприятиях страны, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Показатель по итогам месяца составил 159 тыс. барр. в сутки (б/с), что соизмеримо с уровнями января в 160 тыс. б/с и декабря — 164 тыс. б/с. Но по сравнению с февралем 2023 года, когда заработал потолок цен стран G7 на российские нефтепродукты, экспорт упал почти на 20%. В преддверии ценовых ограничений нефтяники отправляли на экспорт рекордные объемы топлива.

При этом в феврале ожидаемо просел морской экспорт дизельного топлива. Его отгрузки составили 1,028 млн б/с, то есть на 10% меньше, чем в январе, когда был установлен максимум с марта 2023 года. Тем не менее в годовом выражении снижение составило только 0,7%.

О каких остановках на НПЗ идет речь

В начале года сразу на нескольких нефтеперерабатывающих предприятиях произошли аварии, которые привели к полной или частичной приостановке работы заводов:

12 января ЛУКОЙЛ сообщил об «инциденте» на Нижегородском НПЗ НОРСИ (что именно произошло, компания не уточнила), была приостановлена работа технологической установки;

в ночь на 21 января произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге, компания назвала его причиной внешнее воздействие;

в ночь на 25 января загорелась вакуумная установка на территории Туапсинского НПЗ;

3 февраля произошло возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа;

9 февраля ночью произошел пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.

Министр энергетики России Николай Шульгинов 20 февраля сообщал, что к работе уже вернулся Ильский НПЗ, возобновились отгрузки нефтепродуктов на предприятии НОВАТЭКа в Усть-Луге, а возврат к работе остальных НПЗ займет несколько месяцев.

Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: drozdenko_au_lo / Telegram) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: yuri_zapalatskiy / Telegram) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: drozdenko_au_lo / Telegram) Обстановка на территории терминала компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, 21 января 2024 г. (Фото: yuri_zapalatskiy / Telegram)

Влияние на внутренний рынок топлива

По данным Минэнерго, внеплановые остановки на НПЗ привели к снижению объема нефтепереработки на 7%, сообщал Шульгинов. Однако относительно внутреннего рынка ведомство сохраняло спокойствие, несмотря на близящийся период повышенного спроса и уже плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.

Шульгинов пояснял, что из-за сложившейся ситуации снизилось производство бензина АИ-95 на 1,7–1,8%, но спрос был сбалансирован снижением экспорта. Так, экспорт бензина класса 5 снизился примерно на 32%. Что касается Туапсинского НПЗ «Роснефти», то он ориентирован на экспорт, а потому не оказывает существенного влияния на внутренний рынок.

Позднее правительство решило принять ограничительные меры, которые эксперты оценили как превентивные, поскольку признаков кризиса на рынке не наблюдается. С 1 марта было решено ввести полугодовой запрет на экспорт бензина, за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС, а также Монголии, Абхазии, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, с марта повышен норматив продаж дизельного топлива на бирже СПбМТСБ (с 12,5 до 16%).

В прошлом году кабмин уже вводил запрет на экспорт топлива из России. В сентябре правительство объявило временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен, полностью их отменили в ноябре. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит предложения, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.

Однако в этот раз правительство не рассматривает одновременный запрет экспорта дизеля, говорил вице-премьер Александр Новак. «Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам — [осуществляется] по заявкам потребителей», — объяснил он.

Новак также сообщал, что не видит риска затоваривания рынка в связи с запретом по бензину, а в случае достаточного насыщения мера будет отменена. Что касается налогового регулирования, то, по мнению вице-премьера, экономика внутреннего рынка сейчас сбалансирована и корректировка демпфера для цен на топливо не нужна.

Биржевые индексы цен на топливо поначалу отреагировали на решения властей снижением, однако к концу недели оно практически нивелировалось. Так, бензин АИ-92 по итогам торгов 1 марта подорожал на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,05%, до 57,774 тыс. руб. за тонну, летний дизель — на 2,01%, до 59,607 тыс. руб. за тонну, межсезонный — на 1,14%, до 58,967 тыс. руб. за тонну, зимний — на 1,52%, до 60,214 тыс. руб. за тонну. С начала года бензин АИ-92 вырос в цене на 21%, АИ-95 — на 36%, летний дизель — на 16%, межсезонное дизельное топливо — на 13,6%, зимнее подешевело на 6%, следует из данных СПбМТСБ.

В то же время стоимость топлива на АЗС, согласно данным Росстата, по сравнению с январем практически не изменилась, а с начала года выросла в пределах всего 0,2–0,6%.

Влияние на мировой рынок нефти

Снижение нефтепереработки в России вызвало опасения не только за внутренний рынок топлива, но и за глобальный нефтяной. Россия — один из основных участников ОПЕК+. По условиям сделки в первом квартале страна обязалась добывать не более 9,45 млн б/с нефти, а также добровольно согласилась сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с и нефтепродуктов — на 200 тыс. б/с. Внеплановые ограничения нефтеперерабатывающих мощностей могут нарушить эти планы и привести к росту нефтяного экспорта.

Однако пока очевидных свидетельств этому нет. Как отмечает старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона, экспорт нефти из России по морю в феврале остался на уровне 3,45–3,5 млн б/с. Эксперт объясняет, что номинации (заявки. — РБК) на экспорт делаются заблаговременно, поэтому на февральских объемах ситуация не отразилась, но, вероятно, проявится с марта.

«В абсолютных цифрах нефтепереработка в России упала с 5,6 млн б/с в начале января, еще до того как у НОРСИ «сел» каталитический крекинг, до 5,2 млн б/с. Таким образом, около 400 тыс. б/с нефти, которая изначально должна была попасть в систему нефтепереработки, уйдет на экспорт», — считает Катона.

Аналитик поясняет, что динамика по экспорту отражается через 1,5–2 месяца, после того как соответствующие объемы номинируются на отдельно взятый месяц через систему «Транснефти». «Поэтому именно март будет тем месяцем, когда нефть пойдет вверх и экспорт нефтепродуктов будет снижаться», — считает он.

Тем не менее вице-премьер Новак 28 февраля сообщил, что в рамках добровольных сокращений ОПЕК+ не столь важна разбивка по экспорту нефти и нефтепродуктов, сколько общий объем 500 тыс. б/с. «Небольшие колебания, которые будут в ту или иную сторону, — это нормально, потому что плановые цифры были достаточно ориентировочны», — объяснил он.

Как распределялись поставки топлива в феврале

Из последних данных Росстата следует, что производство бензина в России за четыре недели, завершившиеся 26 февраля, составило 3,5 млн т, что на 7,6% ниже январского уровня. Выпуск дизеля за этот же период составил 6,7 млн т, на 12,2% меньше, чем в январе. Данных за полный февраль ведомство пока не публиковало. По оценкам Института энергетики и финансов (ИЭФ), выпуск бензина в феврале оценивается выше — в 3,67 млн т, из которых 3,08 млн т было отгружено на внутренний рынок.

«Действительно, экспорт (бензина. — РБК) по морю в феврале остался стабильным, но здесь играет роль эффект базы», — говорит заведующий сектором экономического департамента ИЭФ Сергей Кондратьев.

Во-первых, отмечает эксперт, внеплановые ремонты оказали ограниченный эффект на общую динамику. Так как установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ была выведена в ремонт в начале января, то на результаты февраля она не оказала значимого влияния. Кроме того, Туапсинский НПЗ, подвергшийся атакам украинских беспилотников в конце января, не производит товарного бензина. Наконец, аналогичные атаки на Волгоградский НПЗ оказали ограниченное влияние на производственную программу завода в части бензина, тогда как по дизельному топливу завод входит в тройку крупнейших производителей, поэтому эффект был более существенным.

Во-вторых, Кондратьев обращает внимание, что значительная часть российского экспорта приходится на страны СНГ, Монголию и Афганистан, отправки бензина в которые осуществляются в основном по железной дороге. Поэтому данные по морским перевозкам позволяют видеть лишь часть рынка. «Например, железнодорожные отгрузки в феврале 2024 года, по предварительным данным, упали на 10%, включая поставки по железной дороге в порты с дальнейшей транспортировкой по морю. Через погранпереходы было перевезено свыше 260 тыс. т», — заключает он.

В Минэнерго не ответили на запрос РБК на момент публикации.