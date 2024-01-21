НОВАТЭК назвал внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге
Причиной пожара на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области, по предварительным данным, стало внешнее воздействие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня ночью на производственном комплексе «НОВАТЭК — Усть-Луга» произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия», — говорится в сообщении НОВАТЭКа.
Пострадавших нет, пожар локализован.
«Технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луги» остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее», — сообщили в компании, уточнив, что производственные процессы ПАО «НОВАТЭК» продолжаются в штатном режиме.
Специалисты предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья, добавили в пресс-службе.
Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге произошел в ночь на 21 января. По данным ЕДДС Кингисеппского района, его ликвидация продолжается, в результате происшествия были повреждены две цистерны и насосная станция.
В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. «Фонтанка» сообщала, что в момент происшествия в порту загружали суда по флагом Панамы, а у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии. Очевидцы сообщали изданию, что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрывы.
Согласно данным НОВАТЭКа, комплекс в Усть-Луге в 2022 году переработал 6 943 тыс. т стабильного газового конденсата и произвел 6 825 тыс. т товарной продукции. Речь идет в том числе о производстве 4 208 тыс. т легкой и тяжелой нафты, 1 052 тыс. т керосина, 1 487 тыс. т дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), а также 78 тыс.т сжиженного углеводородного газа.
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