Дизель подешевел на бирже после решений кабмина по топливу перед посевной

Цены на дизель упали на 0,2–3% на решении увеличить его продажи на бирже

Дизель подешевел на бирже на 0,2–3% после решения кабмина увеличить продажи топлива на бирже в преддверии сезона высокого спроса, в частности перед посевной. Бензин не показал единой динамики в ответ на запрет экспорта

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Стоимость летнего дизельного топлива во вторник, 27 февраля, впервые почти за две недели опустилась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) — на 1,42%, до 58,773 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена межсезонного дизеля упала на 3,01%, до 57,792 тыс. руб. за тонну, зимнего — на 0,21%, до 59,711 тыс. руб. Значения котировок отреагировали на решение правительства увеличить норматив продаж дизеля на бирже.

Также впервые за две недели на бирже подешевел бензин АИ-92 — на 3,33%, до 47,774 тыс. руб. за тонну, отреагировав на новости о решении запретить экспорт бензина на полгода, начиная с 1 марта. Однако стоимость АИ-95 продолжила рост, увеличившись на 0,31%, до 58,018 тыс. руб. за тонну.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее одобрил предложение запретить экспорт бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го и увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5 до 16%. Предложение о временном запрете на экспорт бензина и нормативе продаж дизтоплива внес вице-премьер Александр Новак.

Почему потребовались меры

По данным мониторинга топливного рынка, которые привел Новак в письме к Мишустину, биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%. В оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 и 1 коп. за литр соответственно, летний дизель подешевел на 0,1%, или 7 коп. за литр, а цена зимнего осталась на прежнем уровне.

При этом близится сезон повышенного спроса, который связан с весенними полевыми работами, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. По мнению Новака, для нивелирования эффекта ажиотажа и с целью стабилизации цен потребовалось принятие дополнительных мер: временный запрет на экспорт бензина и увеличение продаж дизеля на бирже.

Эксперты считают, что даже с учетом выбывших из-за атак нефтеперерабатывающих мощностей, признаков кризисной ситуации на рынке не наблюдается. Поэтому решение правительства превентивно и свидетельствует о готовности действовать на опережение. В частности, это касается дизельного топлива, которое активно начинает дорожать в демисезон в преддверии начала посевных работ.

Как решение влияет на сельхозпроизводителей

Глава Минэнерго Николай Шульгинов еще 20 февраля сообщал, что ведомство следит за ситуацией на внутреннем рынке, «спокойно за него» и понимает, как действовать в период ажиотажного спроса. «Мы, конечно, знаем всякие сезонные росты потребления бензина и вообще нефтепродуктов, которые наступят чуть позже. Они каждый год наступают, в том числе связанные с сельхозпроизводителями. Мы все это знаем и понимаем, что будем делать», — говорил он.

Между тем стоимость топлива на бирже продолжила рост, а 26 февраля летний дизель достиг отметки 59,619 тыс. руб. за тонну (по территориальному индексу Европейской части России). Это не рекорд, но максимум с середины ноября 2023 года. Цена летнего дизеля на бирже почти непрерывно росла с конца января, а с начала года увеличилась на 16%, свидетельствуют данные СПбМТСБ.

Именно дизель активно потребляется сельхозпроизводителями в период посевной. В Минсельхозе России в ответ на запрос РБК сообщили, что в этом году в ведомство не поступала никакая информация о перебоях с поставками топлива или ростом цен на него от региональных органов управления агропромышленным комплексом. Более того, министерством «совместно с Минэнерго России в настоящее время проводится работа по выделению аграриям необходимых объемов топлива на период проведения сезонных полевых работ (март—ноябрь) 2024 года», сообщили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, на которые ссылается Минсельхоз, за период с 1 января по 20 февраля 2024 года мелкооптовая стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,42% (61,779 тыс. руб за тонну), зимнего — на 7,52% (72,490 тыс. руб за тонну).

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сообщил, что в настоящее время на рынке отмечается существенный рост цен на топливо по сравнению с уровнем прошлого года. Однако, контракты на поставки топлива для обеспечения весенних полевых работ заключены холдингом напрямую с производителями. «Закупки всех необходимых средств производства для ярового сева, в том числе горюче-смазочных материалов, компания осуществила заблаговременно», — заключил Недужко.

РБК также направил запрос в адрес крупнейших аграриев, в частности ГК «Русагро», агрокомплекс Выселковский (юр. адрес им. Ткачева), «ЭкоНива», в «Мираторг», в группу агропредприятий «Ресурс», «Авангард-Агро», «Агроинвест».