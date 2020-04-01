Кабмин предложил мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин во время первого дистанционного совещании кабмина с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Мы предлагаем ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин.

Запрет на блокировку счетов будет применяться на определенных основаниях. Это положение прорабатывается в рамках второго пакета правительственных мер, направленных на преодоление последствий коронавируса.

18 марта московское отделение «Опоры России» отправило мэру столицы Сергею Собянину предложение по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Среди предлагаемых мер назвали налоговые каникулы и мораторий до конца года на блокировку банковских счетов небольших компаний.