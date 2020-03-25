Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать повышение зарплат. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам о ситуации с новым коронавирусом.

По его словам, пониженная става будет распространяться на зарплаты, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Путин заявил, что пониженная ставка будет введена не на несколько месяцев, как антикризисная мера, а на долгосрочную перспективу.

«Таким образом, мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплату своим сотрудникам», — сказал президент.

Глава государства отметил, что если зарплата на уровне МРОТ или даже ниже, то ставка 30% сохранится.