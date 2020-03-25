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Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать повышение зарплат. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам о ситуации с новым коронавирусом.

По его словам, пониженная става будет распространяться на зарплаты, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Путин заявил, что пониженная ставка будет введена не на несколько месяцев, как антикризисная мера, а на долгосрочную перспективу.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика

«Таким образом, мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплату своим сотрудникам», — сказал президент.

Глава государства отметил, что если зарплата на уровне МРОТ или даже ниже, то ставка 30% сохранится.

Ранее в марте правительство подготовило план поддержки экономики из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса включают отсрочку по уплате страховых взносов. Однако, уточнили в кабмине, она будет доступна только для микропредприятий.

Отсрочку по уплате страховых взносов дадут только микропредприятиям
Бизнес

По данным реестра малого бизнеса Федеральной налоговой службы, в России насчитывается 5,72 млн микропредприятий, в которых работает не более 15 человек. Согласно данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата работников микропредприятий составляла 23,6 тыс. руб.

Теги: Владимир Путин, страховые взносы
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