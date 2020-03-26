Кабмин попросил у Думы полномочия для борьбы с вирусом. Что важно знать

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет его полномочия в случае чрезвычайных ситуаций. Эксперты предупреждают, что касающиеся бизнеса положения нуждаются в тщательном анализе

Фото: duma.gov.ru

Права и обязанности

В четверг, 26 марта, российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который в случае одобрения расширит полномочия кабинета в случае чрезвычайных ситуаций.

Законопроект, текст которого размещен в базе документов Госдумы, дополнит существующую редакцию закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Если в действующем законе говорится, что чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, то поправки относят к факторам возникновения ЧС еще и «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

В поправках также говорится, что правительство будет вправе принимать решение о введении режима повышенной готовности или ЧС; устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима ЧС; принимать решение об осуществлении им полномочий координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В действующей редакции закона таких полномочий у правительства нет. Сейчас ввести режим ЧС на территории всей страны или ее части может президент России. За введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъектах отвечают региональные органы власти. В зависимости от уровня бедствия ЧС может объявить губернатор, глава района или города.