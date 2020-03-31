Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейки о вирусе

Фото: Павел Головкин / AP

Госдума утром 31 марта приняла пакет законопроектов, предусматривающих меры про урегулированию ситуации с коронавирусом в России.

Они включают в себя:

штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб. за нарушение карантина, либо лишение свободы на срок до трех лет, а также отказ в праве занимать определенные должности на тот же период, если нарушение привело к массовому заражению людей;

штрафы от 1 млн до 2 млн руб, либо лишение свободы на срок до пяти лет, если из-за несоблюдения карантина погиб один человек;

семь лет тюрьмы за гибель более двух людей при нарушении карантина.

штрафы от 300 до 700 тыс. руб., либо обязательные (до 360 часов) и исправительные работы (до года), либо лишение свободы сроком до трех лет за распространение ложной информации под видом достоверных сообщений (фейков) об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, а также мерах по борьбе с этими обстоятельствами;

расширение полномочий кабмина и право вводить режим ЧС по стране

Помимо прочего, на сегодняшнем заседании нижняя палата парламента распространила специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы России. До этого в качестве эксперимента он действовал в 23 субъектах федерации.