Бизнес⁠,
Эксклюзив

В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге

Власти Кузбасса заявили о повышенных рисках для экспортеров угля на фоне внедрения схемы «вези или плати» на железной дороге. В РЖД уверены, что этот принцип позволит избежать намеренного искажения потребности в перевозках
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Схема «вези или плати» на железной дороге, предлагаемая РЖД в качестве альтернативы соглашениям с угледобывающими регионами и во избежание срыва поставок твердого топлива, может сделать экспорт угля «запредельно рисковым» видом бизнеса для его поставщиков, заявили власти Кузбасса. В пресс-службе регионального правительства указали, что применение этого принципа может привести к тому, что грузоотправители, которые по «объективным причинам» не имеют возможности перейти на долгосрочные договоры (что предусмотрено механизмом), «вообще не смогут» перевозить свою продукцию железнодорожным транспортом.

Практика заключения соглашений между РЖД и угледобывающими регионами на гарантированный вывоз продукции на экспорт в восточном направлении действует с 2021 года. В 2024 году объем поставки по ним были утвержден на уровне 99,3 млн т сразу для шести регионов — Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Якутии, Иркутской области и Тувы. Однако, как указывал в письме президенту Владимиру Путину гендиректор холдинга Олег Белозеров осенью позапрошлого года, такие отгрузки невыгодны для перевозчика и их сохранение в последующем чревато срывом национальной цели по увеличению неэнергетического экспорта до 2030 года, а также риском недофинансирования инвестпрограммы (снижается последние два года, на 2026 год утверждена в объеме 713,6 млрд руб., что на 20% меньше, чем годом ранее. — РБК) и, как следствие, сокращением 30 тыс. сотрудников. Потенциальные потери при этом оценивались в 25 млрд руб. По расчетам входящего в РЖД Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), финансовые потери компании от преференций угольщикам превышали 200 млрд руб.

В связи с этим глава РЖД попросил Путина рассмотреть возможность непредоставления таких преференций в 2025 году. В тот период в кабмине, по сообщению источника РБК, также обсуждался вариант заключать прямые договоры с компаниями, а не регионами, что поддерживали в Минтрансе, апеллируя к негативному влиянию квот угольщикам на перевозку других высокодоходных грузов, обеспечивающих «больший вклад в российскую экономику». В результате после ряда дискуссий в прошлом году соглашение о гарантированной поставке 54,1 млн т подписали только с Кузбассом.

Фото:Александр Щербак / ТАСС

На текущий год соглашение с Кемеровской областью пока не заключено. В этом году, как считают в Минэнерго, объем вывоза должен составить 60 млн т — утвердить такой объем Путина попросил глава ведомства Сергей Цивилев. Президент согласовал необходимость квоты в этом размере, поставив на письмо министра резолюцию «прошу поддержать». По информации источника РБК в угольной отрасли, в настоящее время формируются параметры нового документа.

Схема «вези или плати»

РЖД готовы вывезти весь предъявляемый объем угля и без соглашений с регионами в порядке очередности, установленной Правилами недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре перевозчика, заявили РБК в пресс-службе компании. «Соглашения, на заключении которых настаивают угледобывающие регионы, — это твердое закрепление намерений по предъявлению соответствующего объема груза. При этом если гарант исполнения соглашений с точки зрения перевозки известен, то с другой стороны такого гаранта нет», — сказал представитель РЖД. Реализация принципа «вези или плати», продолжает он, позволила бы, в свою очередь, избежать «намеренного искажения» объема потребности в перевозках, повысить прогнозируемость грузопотоков, обеспечить гарантии окупаемости инвестпроектов по развитию инфраструктуры и в целом увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В течение всего 2025 года, добавляют в пресс-службе РЖД, несмотря на заключенное с Кузбассом соглашение о гарантированном вывозе угля на Дальний Восток, массово фиксировались случаи непредъявления со стороны предприятий региона груза по уже согласованным заявкам (летом компания сообщала об отставании в 820 тыс. т, к осени оно было ликвидировано. — РБК). «Из-за этого пропускные и провозные способности Восточного полигона были использованы не в полной мере», — констатировали в компании. Всего за прошедший год угольщики не предъявили к перевозке 30,7 млн т твердого топлива, хотя этот объем был заявлен. Большая часть из него, 21,1 млн т, пришлась на экспортные поставки.

Выполнение параметров вывоза зависит от «качественного планирования» и готовности предприятий отгружать свою продукцию в установленные сроки, объясняет представитель РЖД. Строгое следование плановым показателям «особенно критично» именно на восточном направлении, где спрос на перевозку по-прежнему превышает возможности инфраструктуры. Любая непредъявленная тонна фактически будет означать две не перевезенные тонны, потому что из-за позднего отказа от отгрузки угля принять другой груз будет «почти невозможно», заключили в пресс-службе.

По данным перевозчика, по итогам 2025 года экспорт угля в восточном направлении вырос в целом на 6,1%, до 118,2 млн т, в направлении портов Юга — на 23,3%, до 18,6 млн т, Северо-Запада — снизился на 22,1%, до 37,7 млн т. Согласно расчетам ИЭРТ, убытки РЖД от перевозок угля на восток в январе-октябре прошлого года составили в 14,8 млрд руб. За последние почти 11 лет (отчетный период — 2014 — октябрь 2025 годов), следует из доклада института, компания потеряла от погрузки угля на Восточном полигоне 450,6 млн руб., частично этот негативный финансовый результат удалось компенсировать перевозками другими грузов — нефтепродуктов и черных металлов.

Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

«Вези или плати» — прежде всего «ценовая инициатива», поскольку это вариант хеджирования рисков по отправке или не отправке груза и вопрос того, «кто за эти риски будет платить», считает Данил Токмин, старший партнер NEFT Research. Согласно расчету эксперта, дополнительные расходы угольщиков составят 5-10%.

По прогнозам, которые приводит ИЭРТ, в горизонте следующих двух лет поставки российского угля в целом на внешние рынки могут снизиться — на 6% по итогам 2027 года по отношению к 2025-му (осенью 2025-го замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщал журналистам, что по итогам года поставки ожидаются на уровне 196,2 млн т, что соответствует итогу предыдущего года) вслед за мировым потреблением.

Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД железнодорожные грузоперевозки экспорт уголь
