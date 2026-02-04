В Кузбассе оценили влияние схемы «вези или плати» на железной дороге

Власти Кузбасса заявили о повышенных рисках для экспортеров угля на фоне внедрения схемы «вези или плати» на железной дороге. В РЖД уверены, что этот принцип позволит избежать намеренного искажения потребности в перевозках

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Схема «вези или плати» на железной дороге, предлагаемая РЖД в качестве альтернативы соглашениям с угледобывающими регионами и во избежание срыва поставок твердого топлива, может сделать экспорт угля «запредельно рисковым» видом бизнеса для его поставщиков, заявили власти Кузбасса. В пресс-службе регионального правительства указали, что применение этого принципа может привести к тому, что грузоотправители, которые по «объективным причинам» не имеют возможности перейти на долгосрочные договоры (что предусмотрено механизмом), «вообще не смогут» перевозить свою продукцию железнодорожным транспортом.

Практика заключения соглашений между РЖД и угледобывающими регионами на гарантированный вывоз продукции на экспорт в восточном направлении действует с 2021 года. В 2024 году объем поставки по ним были утвержден на уровне 99,3 млн т сразу для шести регионов — Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Якутии, Иркутской области и Тувы. Однако, как указывал в письме президенту Владимиру Путину гендиректор холдинга Олег Белозеров осенью позапрошлого года, такие отгрузки невыгодны для перевозчика и их сохранение в последующем чревато срывом национальной цели по увеличению неэнергетического экспорта до 2030 года, а также риском недофинансирования инвестпрограммы (снижается последние два года, на 2026 год утверждена в объеме 713,6 млрд руб., что на 20% меньше, чем годом ранее. — РБК) и, как следствие, сокращением 30 тыс. сотрудников. Потенциальные потери при этом оценивались в 25 млрд руб. По расчетам входящего в РЖД Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), финансовые потери компании от преференций угольщикам превышали 200 млрд руб.

В связи с этим глава РЖД попросил Путина рассмотреть возможность непредоставления таких преференций в 2025 году. В тот период в кабмине, по сообщению источника РБК, также обсуждался вариант заключать прямые договоры с компаниями, а не регионами, что поддерживали в Минтрансе, апеллируя к негативному влиянию квот угольщикам на перевозку других высокодоходных грузов, обеспечивающих «больший вклад в российскую экономику». В результате после ряда дискуссий в прошлом году соглашение о гарантированной поставке 54,1 млн т подписали только с Кузбассом.

На текущий год соглашение с Кемеровской областью пока не заключено. В этом году, как считают в Минэнерго, объем вывоза должен составить 60 млн т — утвердить такой объем Путина попросил глава ведомства Сергей Цивилев. Президент согласовал необходимость квоты в этом размере, поставив на письмо министра резолюцию «прошу поддержать». По информации источника РБК в угольной отрасли, в настоящее время формируются параметры нового документа.

Схема «вези или плати»

РЖД готовы вывезти весь предъявляемый объем угля и без соглашений с регионами в порядке очередности, установленной Правилами недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре перевозчика, заявили РБК в пресс-службе компании. «Соглашения, на заключении которых настаивают угледобывающие регионы, — это твердое закрепление намерений по предъявлению соответствующего объема груза. При этом если гарант исполнения соглашений с точки зрения перевозки известен, то с другой стороны такого гаранта нет», — сказал представитель РЖД. Реализация принципа «вези или плати», продолжает он, позволила бы, в свою очередь, избежать «намеренного искажения» объема потребности в перевозках, повысить прогнозируемость грузопотоков, обеспечить гарантии окупаемости инвестпроектов по развитию инфраструктуры и в целом увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

В течение всего 2025 года, добавляют в пресс-службе РЖД, несмотря на заключенное с Кузбассом соглашение о гарантированном вывозе угля на Дальний Восток, массово фиксировались случаи непредъявления со стороны предприятий региона груза по уже согласованным заявкам (летом компания сообщала об отставании в 820 тыс. т, к осени оно было ликвидировано. — РБК). «Из-за этого пропускные и провозные способности Восточного полигона были использованы не в полной мере», — констатировали в компании. Всего за прошедший год угольщики не предъявили к перевозке 30,7 млн т твердого топлива, хотя этот объем был заявлен. Большая часть из него, 21,1 млн т, пришлась на экспортные поставки.

Выполнение параметров вывоза зависит от «качественного планирования» и готовности предприятий отгружать свою продукцию в установленные сроки, объясняет представитель РЖД. Строгое следование плановым показателям «особенно критично» именно на восточном направлении, где спрос на перевозку по-прежнему превышает возможности инфраструктуры. Любая непредъявленная тонна фактически будет означать две не перевезенные тонны, потому что из-за позднего отказа от отгрузки угля принять другой груз будет «почти невозможно», заключили в пресс-службе.

По данным перевозчика, по итогам 2025 года экспорт угля в восточном направлении вырос в целом на 6,1%, до 118,2 млн т, в направлении портов Юга — на 23,3%, до 18,6 млн т, Северо-Запада — снизился на 22,1%, до 37,7 млн т. Согласно расчетам ИЭРТ, убытки РЖД от перевозок угля на восток в январе-октябре прошлого года составили в 14,8 млрд руб. За последние почти 11 лет (отчетный период — 2014 — октябрь 2025 годов), следует из доклада института, компания потеряла от погрузки угля на Восточном полигоне 450,6 млн руб., частично этот негативный финансовый результат удалось компенсировать перевозками другими грузов — нефтепродуктов и черных металлов.

«Вези или плати» — прежде всего «ценовая инициатива», поскольку это вариант хеджирования рисков по отправке или не отправке груза и вопрос того, «кто за эти риски будет платить», считает Данил Токмин, старший партнер NEFT Research. Согласно расчету эксперта, дополнительные расходы угольщиков составят 5-10%.

По прогнозам, которые приводит ИЭРТ, в горизонте следующих двух лет поставки российского угля в целом на внешние рынки могут снизиться — на 6% по итогам 2027 года по отношению к 2025-му (осенью 2025-го замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщал журналистам, что по итогам года поставки ожидаются на уровне 196,2 млн т, что соответствует итогу предыдущего года) вслед за мировым потреблением.