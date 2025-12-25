Совладелец «Эльги» предложил не рассчитывать на рост цен на уголь

Совладелец и гендиректор «Эльги» Александр Исаев счел перспективы роста цен на уголь в ближайшие годы маловероятными. Угольным компаниям, переживающим кризис, прежде всего необходимо заняться повышением собственной эффективности

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Отскока цен на уголь, на который рассчитывают представители отрасли в качестве ее поддержки в условиях кризиса, не предвидится в ближайшем будущем. Такое мнение высказал совладелец и гендиректор компании «Эльгауголь» Александр Исаев в статье для РБК.

«Каким видится будущее отрасли? Сразу хочу отметить, что я не считаю обоснованными надежды на то, что цены на уголь в ближайшем будущем значительно возрастут и это решит все проблемы», — рассуждает топ-менеджер. Исторически, напомнил он, на рынке прослеживается цикличность — периоды спадов и роста котировок. Однако сейчас предпосылок к такому ценовому скачку, как в 2022 году (возник на фоне геополитической ситуации. — РБК), «не просматривается».

«Конкуренция между производителями на мировом рынке усиливается, крупные экспортеры угля, несмотря на избыток предложения, не стремятся снижать добычу», — констатировал Исаев.

По его мнению, падение цен на уголь на мировых рынках — не основной фактор кризиса в отрасли. «Очень часто приходится слышать, что главной причиной кризиса является падение мировых цен на уголь. Но если мы посмотрим на график цен, то увидим, что текущий их уровень не является чем-то необычным, аномалией является как раз резкий скачок цен в 2022 году», — пояснил топ-менеджер. Сейчас цены «просто вернулись» к своим обычным значениям, но на этот процесс наложилось еще несколько факторов — санкции, приведшие к потерям европейского и японского рынков, ценовые дисконты, осложнение логистики вследствие переориентации экспортных потоков на восточное направление и закрытие внешних кредитных рынков.

Несмотря на помощь со стороны государства (в мае правительство утвердило антикризисную программу для отрасли, включающую в себя общесекторальные и адресные меры поддержки. — РБК), решения по выходу из кризиса могут лежать только в области повышения эффективности, «других путей просто нет», полагает Исаев. «Угольщики должны сами найти решения своих внутренних проблем, помощь государства может и должна облегчить этот процесс, но никак не заменить его», — рассуждает он.

Указывая на кризис отрасли в 1990-х и его преодоление, топ-менеджер считает, что и сейчас есть «все предпосылки» для выхода из сложившейся ситуации — фундаментальные факторы, которые делают российский уголь востребованным, «никуда не делись». «У нас есть серьезный внутренний рынок как энергетического, так и металлургического угля — он потребляет более половины объемов добычи. На внешних рынках мы нередко выигрываем за счет качества нашего продукта и низкой себестоимости», — добавил он.

Говоря об опыте «Эльги», Исаев приводит пример с работой над снятием логистических ограничений, что в 2020 году стало для компании приоритетной задачей — пропускная способность железной дороги выступала «лимитирующим фактором» для развития актива. Так, «Эльга» приступила к созданию «в максимально короткие сроки» собственной ветки Тихоокеанской железной дороги и терминала в Охотском море.

Движение и отгрузки через новый терминал были запущены в этом году, строительство длилось три года. Уже в следующем году «Эльга» рассчитывает выйти на проектную мощность дороги — 30 млн т, в последующем она вырастет до 50 млн т в соответствии с целевыми планами по росту добычи на Эльгинском месторождении (в 2025 году она составила 36 млн т, в 2026-м превысит 40 млн т с перспективами увеличения до 50 млн т).

«Конечно, наш опыт связан с теми условиями, в которых мы работаем, и не является универсальным рецептом, но в отрасли есть и другие примеры повышения эффективности», — заключил Исаев.