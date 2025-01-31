Эксперты оценили потери РЖД из-за угольных квот

Финансовые потери РЖД из-за приоритетного вывоза угля на экспорт в восточном направлении в 2025 году превысят 200 млрд руб., следует из расчетов экспертов аналитического центра, входящего в структуру монополии

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Потери ВВП России из-за ограничения вывоза грузов с высокой добавленной стоимостью на фоне соглашений между РЖД и шестью угледобывающими регионами — Кузбассом, Якутией, Бурятией, Хакасией, Иркутской областью и Тувой — на вывоз угля в восточном направлении в 2025 году превысят 100 млрд руб., подсчитали в Институте экономики и развития транспорта (ИЭРТ, входит в структуру РЖД). При этом финансовые потери железнодорожной монополии аналитики оценивают в 206 млрд руб. Доклад ИЭРТ, содержащий экспертные оценки влияния угольных соглашений на экономику и финансовое состояние РЖД, есть в распоряжении РБК, его достоверность подтвердил источник, знакомый с расчетами.

Экспорт угля в 2024 году составил 177,6 млн т, снизившись с 195,8 млн т по сравнению с прошлым годом, приводят аналитики данные о перевозках. Экспорт в южном направлении сократился почти вдвое (за счет портов), с 31,6 млн т до 17,1 млн т, а экспорт на северо-запад — с 56,4 млн т до 49 млн т. При этом экспорт на восток вырос со 107,7 млн т до 111,5 млн т, а за 10 лет объем экспорта угля в этом направлении удвоился. Аналитики ИЭРТ указывают, что сейчас около 70% угля из дальневосточных регионов идет на экспорт, при этом для внутреннего потребления уголь завозится из более западных регионов, в том числе из Кузбасса. «Рост нерациональных перевозок ограничивает экспорт как угольных, так и неугольных грузов», — утверждают эксперты входящего в структуру РЖД института.

Объем не вывезенных высокотехнологичных грузов (грузы в контейнерах, химикаты и прочие, черные металлы, удобрения, хлебные грузы и нефтепродукты) из-за приоритета угля достигает 15 млн т, пишут авторы доклада ИЭРТ, указывая, что, согласно указу президента от мая 2024 года, экспорт несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60% к уровню 2023 года. «Соответственно, это требует изменения баланса заполнения провозных способностей в пользу неугольных грузов», — считают они.

С учетом вытеснения углем, который за счет квоты в размере порядка 100 млн т в 2024 году занял 70% всей пропускной способности Восточного полигона, иных грузов и «косвенных эффектов» на смежные отрасли Центр экономики инфраструктуры (ЦЭИ) оценивает потери ВВП в 250 млрд руб. Особо заметно снизились экспортные перевозки контейнеров в адрес портов Дальнего Востока, даже несмотря на общий рост российского контейнерного рынка, указывает Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике ЦЭИ.

Как уголь везут на экспорт

В 2024 году доля угля в общей погрузке сохранилась на уровне предыдущего года — 28%, рассказали в РЖД, а в перевозках на Восточном полигоне стабильно превышает 60%.

Квоты на вывоз угля по железной дороге были установлены в 2020 году на фоне дефицита пропускной способности инфраструктуры в направлении Восточного полигона. Первые два года по этой схеме вывозился только кузбасский уголь, позже квоту расширили: в 2022 году ее предоставили Бурятии и Хакасии, спустя год — Туве и Якутии, позже — Иркутской области.

В конце 2024 года власти сократили квоты пяти регионам, соответствующее соглашение на этот год заключено РЖД только с Кузбассом в объеме 54,1 млн т, хотя ранее обсуждалась возможность обеспечить гарантированный вывоз твердого топлива из Новосибирской области. Поводом к такому решению и дальнейшей дискуссии послужило обращение гендиректора РЖД Олега Белозерова к президенту Владимиру Путину, в котором он попросил о непродлении угольных соглашений, аргументировав это потенциальными потерями доходов компании в размере 25 млрд руб. и риском недофинансирования инвестпрограммы (в 2025 году она сокращена на 40,3%, до 890,9 млрд руб. — РБК). Белозеров также обратил внимание на угрозу срыва реализации национальной цели по росту экспорта несырьевых неэнергетических грузов.

Уголь из Хакасии, Бурятии, Якутии, Иркутской области и Тувы теперь транспортируется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа (ПНД), вступившими в силу с нового года после двухлетней приостановки, в период которой грузы по сети РЖД перевозились согласно временным правилам. В них твердое топливо, следующее на экспорт, транспортировалось в приоритетной третьей очереди, теперь — в одиннадцатой.

Как отмена квот скажется на перевозках

Сокращение преференций для угля может обеспечить более справедливую конкуренцию за провозные мощности Восточного полигона, но доходы РЖД будут зависеть от текущей конъюнктуры на товарных рынках, потому что не только уголь подвержен снижению экспортных потоков на фоне сокращения мировых цен, считает Смирнов. «В целом, если уголь будет замещаться другими грузами, то это приведет к росту доходов РЖД, так как уголь является одним из самых дешевых грузов по доходной ставке», — рассуждает он.

При этом, полагает эксперт, существенная доля твердого топлива из регионов, лишившихся квоты в 2025 году, все равно будет вывезена — заменить такие большие объемы другими видами грузов затруднительно. Кроме того, отмена квот может в целом сказаться на загрузке Восточного полигона, добавляет Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». Определенное снижение экспортных объемов угля возможно, однако с учетом того, что многие предприятия работают и на внутренний рынок, это только часть их продаж. На внешние поставки угольной продукции будет влиять и недостаточно благоприятная конъюнктура на мировых рынках. В период 13–19 января, по данным NEFT Research, цена на энергетический уголь на базисах FOB падала: топливо калорийностью 6000 (марка Д) на Дальнем Востоке подешевело на 0,4%, до 9,7 тыс. руб. за тонну неделя к неделе, на Балтике — на 3,2%, до 7,5 тыс. руб., на Юге — на 4,1%, до 8 тыс. руб.

В конце декабря вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить меры поддержки предприятий угольной промышленности в условиях кризиса отрасли. В числе поручений вице-премьера — разработка «антикризисной программы» развития угольной промышленности с учетом «сложившейся ситуации в отрасли».

Экспорт российского угля по итогам 2024 года упал на 7,9% в годовом выражении, до 196,2 млн т. Отмена квот может привести к потере еще 10–15 млн т, полагает Худалов. В наиболее уязвимом положении, говорит Смирнов, находятся производители, располагающиеся вдали от портов, что увеличивает их логистические затраты — например, цена железнодорожной доставки из Кузбасса в порты Дальнего Востока достигает $50 при цене продукции на базисе FOB в районе $90. «В западном направлении цены еще ниже, и на Балтике снизились до $70, что исключает возможность наращивание экспорта через это направление без введения дополнительных мер поддержки: введение понижающих коэффициентов (полностью отменены с 2025 года), субсидии и так далее», — заключает он.

Ранее в РЖД указывали, что дополнительные скидки к тарифу угрожают «потенциально непокрываемыми убытками». Тариф уже предусматривает скидки на перевозку угля, которые в среднем составляют 40% от базового уровня в зависимости от расстояния. Кроме того, финансовый план и инвестпрограмма холдинга, которые рассчитаны на «масштабное развитие железных дорог», в частности для вывоза экспортного угля, формируются исходя из «определенного уровня» тарифов, отмечали в монополии.

Ранее власти задействовали механизм субсидий при поставках по железной дороге моторного топлива в Дальневосточный федеральный округ последние два года. Недавно Минтранс предложил субсидировать перевозки экспортного угля в западном направлении.

РБК направил запросы в пресс-службы правительств Якутии, Бурятии, Хакасии, Иркутской области и Тувы, а также угольных компаний — СУЭК, «Распадской» и «Русского угля». Ранее правительство Иркутской области направляло в Минэнерго предложения по «поддержанию условий» стабильной работы угледобывающих компаний региона. В частности, они касаются обеспечения вывоза угля на экспорт в восточном направлении в объеме «не ниже предыдущих лет» — 3,3 млн т.