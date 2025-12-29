Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2026 год

Инвестпрограмма РЖД сократится на 20% в 2026 году по отношению к текущему году — такие параметры утвердил совет директоров холдинга. Для улучшения положения компании принято решение о продаже офисов в Москве-Сити и ФГК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

РЖД утвердили инвестпрограмму на 2026 год в объеме 713,6 млрд руб., что на 20% меньше, чем в предыдущем году, сообщила компания в понедельник, 29 декабря. Ранее такие параметры рассматривались в ходе одного из совещаний в правительстве, рассказывал источник РБК, близкий к РЖД. При этом, как уточнял собеседник, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономики Максим Решетников рекомендовали ограничить ее до 590 млрд руб.

Инвестиции снижаются последние два года: в 2024 году составляла 1,5 трлн руб., что стало рекордным показателем, и 1,2 трлн руб в 2023-м. На 2025 год инвестиции составили 890,9 млрд руб.

Из утвержденного объема на следующий год на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд руб., в том числе 288 млрд руб. — на проведение капремонтов инфраструктуры и подвижного состава, уточнили в пресс-службе РЖД. На приобретение последнего будет выделено 161,7 млрд руб., включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов. На реализацию проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено 120 млрд руб., а также 62,2 млрд руб. — на проекты по развитию магистральной инфраструктуры, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль РЖД по МСФО упала в 2024 году в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб., суммарные доходы выросли на 9,2%, до 3,3 трлн руб. В первом полугодии текущего года спад чистой прибыли продолжился — она составила 4,4 млрд руб., что в 26 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, доходы выросли на 11%, почти до 1,7 трлн руб.

По данным источника, близкого к РЖД, отношение чистый долг/EBITDA в следующем году должно составить не более 4. Ранее в ходе совещания в правительстве, состоявшегося 11 декабря, рассматривался вопрос о необходимости запрета дополнительного кредитования РЖД и обеспечения развития компании посредством бюджетных источников (по итогам 9 месяцев 2025 года долг РЖД, согласно отчетности компании, составлял почти 3,5 трлн руб.) Предполагалось, что достичь сбалансированности этих параметров позволит невыплата дивидендов по привилегированным акциям РЖД за 2025 год, выделение субсидии Минпромторга на компенсацию операционных расходов в размере 20 млрд руб. в 2026-2028 годах, отсрочка по налогам и сборам до конца декабря 2026 года, рассказывал собеседник РБК. Все эти предложения, по его данным, совет директоров РЖД утвердил 29 декабря. Уплата процентов/рефинансирования кредитов предусмотрена по ставке ОФЗ+1.п.п.

Согласно решению совета директоров, продолжает источник, по линии кадровых решений и управления офисной недвижимостью компании запланирована оптимизация штата управленцев (в частности, речь идет о частичном переводе сотрудников центрального аппарата в горизонте пяти лет в регионы, в том числе по пути следования ВСМ Москва — Санкт-Петербург и проиндексировать зарплаты на 0,1%. В частности, первое должно помочь оптимизировать расходы по операционной деятельности не менее чем на 73,6 млрд руб. Для компенсации 15 млрд руб. операционных расходов также будет выделена субсидия из московского бюджета для высвобождения собственных средств РЖД и их вклад в реализацию работ по улучшению транспортной связанности между регионами в рамках Центрального транспортного узла.

Решено также реализовать непрофильную недвижимость на не менее чем 8,5 млрд руб. и недавно приобретенные помещения в Moscow Towers без убытков для РЖД. Холдинг начал переговоры о переезде в Moscow Towers (400 тыс. кв. м) еще в 2023 году. Изначально речь шла об аренде, но замет планы изменились — на покупку. Соответствующее соглашение в итоге было подписано в 2024 году. В сделку вошло 359,8 тыс. кв. м площадей, ее организатором выступил ВЭБ.РФ. В материалах «Об итогах закупочной деятельности ОАО РЖД за 9 месяцев 2024 года», подготовленных к заседанию совета директоров госмонополии, говорилось, что покупка башни обошлась компании в 193,1 млрд руб. Прочие поручения предполагали оценку Федеральной грузовой компании (ФГК, подконотрольный РЖД оператор подвижного состава с крупнейшим в России парком грузовых вагонов, по версии рейтинга Infoline Rail Russia Top) для возможности последующей безприбыльной продажи, доход от которой ожидается на уровне 44 млрд. руб.

Погрузка РЖД, по информации источника РБК, ожидается на уровне 1,132 млрд т, что на 1,8% превышает план совета директоров в 2025 году (1,111 млрд т). Индексация будет перенесена с 1 января 2027 года на 1 октября 2026-го, а с 1 марта в силу вступит надбавка в размере 1% на транспортную безопасность, которую обсуждали при утверждении индексации на 2026 год (проведена в декабре — тарифы повышены на 10%, в частности, отдельно на порожний пробег универсальных вагонов и платформ для транспортировки контейнеров. — РБК), сообщили РБК участники рынка грузоперевозок .