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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о скоплении танкеров с российской нефтью у берегов Китая

Bloomberg: у берегов Китая встали танкеры с 4 млн баррелей российской нефти
Сюжет
Война санкций
У побережья Китая стоят танкеры почти с 4 млн баррелей российской нефти, из них четыре судна находятся под санкциями США, пишет Bloomberg
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти марки «Сокол» и ESPO простаивают у берегов Китая, четыре из них подпали под санкции США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Объем «застрявшей» нефти почти удвоился за пару дней, и ожидается его дальнейший рост в ближайшее время, пишет агентство. Ряд ключевых китайских портов, сосредоточенных в восточной провинции Шаньдун, опасается работать с топливом, несмотря на то что новые санкции США еще не вступили в силу, пишет Bloomberg.

Судовые брокеры сообщили агентству, что не исключают роста числа перегрузок топлива с судна на судно, а также использования небольших портов. Как отмечает Bloomberg, сырая нефть марки «Сокол» и ESPO с Дальнего Востока «пользуется популярностью у китайских нефтеперерабатывающих заводов из-за относительно низкой стоимости и быстрой транспортировки».

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости
10 января США ввели санкции против энергетического сектора России, которые назвали самыми значительными за все время. Под ограничения подпали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

На этом фоне порядка 65 нефтяных танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, писало агентство Reuters 14 января. Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщало о планах Пекина срочно закупить сырую нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки на фоне опасений насчет перебоев в поставках из-за ужесточения санкций против Москвы и Тегерана. По данным агентства, Китай отказался принимать три судна — Huihai Pacific, Mermar и Olia — более чем с 2 млн баррелей нефти, которые вышли с Дальнего Востока.

Москва считает незаконными санкции западных стран и требует их отмены. Как сообщали РБК в «Газпром нефти», компания готовилась к разным сценариям, поэтому «устойчивость бизнеса» сохранится. В Кремле пообещали проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры, «которые позволили бы минимизировать последствия» санкций США.

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Россия Китай США танкеры нефть санкции против России санкции
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