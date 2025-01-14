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Война санкций ,  
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Reuters узнал об остановке более 60 нефтяных танкеров после санкций США

Reuters: порядка 60 нефтяных танкеров остановились после новых санкций США
Сюжет
Война санкций
У берегов Китая, России и Сингапура остановились около 65 нефтяных танкеров после введения новых санкций США, пишет Reuters. Москва считает незаконными ограничения Запада и требует их отмены
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров остановились в портах, в том числе у берегов Китая, России и Сингапура, после введения санкций США против российского энергетического сектора, пишет Reuters со ссылкой на данные MarineTraffic и LSEG.

По данным агентства, пять танкеров стояли на якоре около Китая, семь — Сингапура, а остальные — в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Около 10% мирового флота нефтяных танкеров подпали под новые ограничения США, уточняет Reuters со ссылкой на аналитиков.

10 января американский Минфин объявил о санкциях в отношении российских «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний. Также ограничения затронули свыше 180 судов, в числе которых нефтетанкеры, ледоколы, суда снабжения и СПГ-танкеры, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для перевозки топлива. В санкционный список попали осуществляющие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». Как заявили в Белом доме, нынешние ограничения стали самыми значительными из когда-либо введенных против энергетического сектора России.

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Бизнес
Фото:QiuJu Song / Shutterstock
Москва считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. В «Газпром нефти» сообщали РБК о «сохранении устойчивости бизнеса», так как компания готовилась «к различным санкционным сценариям» в последние два года. В Кремле также говорили о готовности к очередным ограничениям и связывали это со стремлением действующего президента США Джо Байдена оставить «максимально тяжелое наследие» своему преемнику Дональду Трампу.

По итогам 2024 года нефтегазовые доходы России составили 11,131 трлн руб., что на 26% превысило показатели 2023-го, сообщал Минфин.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США танкеры нефть санкции против России
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