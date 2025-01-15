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Война санкций ,  
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Песков рассказал, каким должен быть ответ на нефтяные санкции США

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Война санкций
Ответ России на санкции США против нефтегзового сектора должен минимизировать последствия ограничений, заявил Песков
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Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Власти России проанализируют ситуацию с санкциями США против нефтяного сектора, прежде чем принять ответные меры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы тщательно анализируем ситуацию. И, конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Москва принять аналогичные меры против США, Песков заявил, что «нельзя исключать ничего».

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Экономика
Фото: k_samurkas / Shutterstock

Комментируя сообщения о подготовке в ЕС санкций против российского алюминия, Песков заявил, что подобные действия гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка, который в этом сегменте «достаточно хрупкий».

США 10 января ввели «самые значительные» санкции против российского энергетического сектора, ограничения затрагивают «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», а также более 180 судов, используемых в транспортировке топлива. Также под санкции попали десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих российской нефтью.

Новые санкции против России готовят и в ЕС. По данным Reuters, в 16-й пакет ограничений может войти запрет на импорт алюминия. Bloomberg cо ссылкой на источники сообщал, что также рассматривается постепенный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ).

Москва считает санкции незаконными. Отмену ограничений президент Владимир Путин летом 2024 года называл одним из условий для переговоров по урегулированию на Украине.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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