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CША вывели из-под санкций нефтепродукты из России для Болгарии и Хорватии

США ввели потолок цен на нефтепродукты из России с ограничением для ряда стран ЕС
BRENT BRENT $85,67 +0,15%

Соединенные Штаты с 5 февраля введут потолок цен на российские нефтепродукты; лимит будет установлен на уровне $100 и $45 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно.

Ведомство сообщило, что санкции, сопряженные с потолком цен, не коснутся поставок нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и стран Евросоюза, у которых нет выходов к морю. В министерстве сослались на решение совета ЕС, в котором речь идет о шестом пакете европейских санкций. Он включает потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты и подразумевает временные исключения для европейских государств, которые зависят от российских поставок.

В соответствии с решением Минфина США, со дня вступления ограничений в силу американским компаниям и физлицам нельзя будет оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов, если те не укладываются в ценовые ограничения.

Материал дополняется. 

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