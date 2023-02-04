Минфин напомнил о запрете на импорт всей нефти и нефтепродуктов в Британии

Минфин напомнил о запрете на ввоз всей нефти и нефтепродуктов в Британии

Страна не будет применять потолок цен на российские нефтепродукты, так как ранее уже запретила их импорт, пояснил министр финансов Джереми Хант. G7, ЕС и Австралия установили два потолка цен на нефтепродукты из России

Великобритания не будет применять потолок цен на российские нефтепродукты, установленный странами «Большой семерки», куда входит Британия, ЕС и Австралией, сообщается на сайте правительства.

Как пояснил министр финансов страны Джереми Хант, правительство уже ввело запрет на ввоз российских нефтепродуктов.

Коалиция стран G7, Евроcоюза, а также Австралия ввели предельные цены на российские нефтепродукты, поставляемые морским путем. Одни цены установлены для нефтепродуктов, торгующихся по более высокой цене, чем сырая нефть, таких как дизельное топливо или бензин, а другие — для нефтепродуктов, которые торгуются со скидкой (мазут). В первом случае потолок составит $100, а во втором — $45. Ограничения вступят в силу с 5 февраля 2023 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коалиция пересмотрит предел цен на сырую нефть в марте, чтобы убедиться, что потолок продолжает способствовать дальнейшему сокращению доходов России и поддержке стабильности энергетического рынка. 5 декабря прошлого года коалиция ограничила цены на российскую нефть $60.

Великобритания ранее уже запретила импорт российской нефти и нефтепродуктов. Речь идет о запрете на ввоз в страну всей нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

Россия в ответ на ценовые ограничения запретила поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».