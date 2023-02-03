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ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100

Bloomberg: ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100
Ограничения ЕС вводит вместе с G7, отметила глава ЕК, они вступят в силу 5 февраля. Россия ранее пообещала не поставлять продукцию в страны, вводящие ограничения цен
BRENT BRENT $85,67 +0,15%
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Страны Евросоюза договорились установить потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за барр., а на продукцию, которая продается с дисконтом — на уровне $45 за барр., передают Bloomberg и Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен сообщила в Twitter, что ЕС вводит потолок цен вместе со странами G7. «Вместе с «Группой семи» мы вводим потолок цен в отношении этой продукции, лишая Россию доходов, но обеспечивая стабильность глобальных энергетических рынков», — указала она. Уровень потолка в ее посте не назван.

Ограничения для нефтепродуктов из России вступят в силу 5 февраля 2023 года. С 5 декабря прошлого года уже начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

О том, что Еврокомиссия предложила установить потолок цен в размере $100 за баррель на российское дизельное топливо и $45 за баррель на мазут, который продается со скидкой, в конце января сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Однако переговоры осложнялись работой над тем, чтобы соблюсти баланс между «ограничением доходов России и предотвращением скачка цен или дефицита ключевых продуктов на мировом рынке».

Власти России ранее говорили, что нефть и нефтепродукты не будут поставляться в те страны, которые ввели ограничения. Запрет на поставки нефти уже действует с 1 февраля, согласно указу президента.
 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
нефть нефтепродукты Россия ЕС G7
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