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Патрушев назвал зерновую сделку «погрешностью» на мировом рынке

Глава Минсельхоза назвал зерновую сделку с Украиной «погрешностью» на мировом рынке
Зерно, которое вывозится с Украины в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, не может покрыть потребностей голодающих стран, заявил РБК глава Минсельхоза. А экспорт российской сельхозпродукции сдерживают скрытые санкции
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерно, которое вывозится с Украины в рамках заключенных в Стамбуле международных договоренностей, не может снять риски глобального продовольственного кризиса, поскольку речь идет о небольших объемах в масштабах мирового рынка, а его основными покупателями являются страны ЕС. Об этом заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

В рамках «зерновой сделки» из портов Украины было вывезено около 4,6 млн т продукции АПК, из которых основной объем — чуть меньше половины, это кукуруза, оценивает Патрушев. Главная продовольственная сельскохозяйственная культура — пшеница, в этом объеме составляла около 1,2 млн т.

«Конечно, это не может покрыть потребности голодающих стран, в том числе в зерне. По сути, это погрешность на мировом рынке», — заявил РБК Патрушев. Мировой рынок зерна, как ранее оценивала курирующий АПК вице-премьер Виктория Абрамченко, составляет около 800 млн т. Подсолнечного масла в рамках «зерновой сделки», по словам Патрушева, было вывезено около 310 тыс. т — это «тоже крайне несущественный объем».

«И основные покупатели этой продукции — наш президент об этом сказал, — страны-члены ЕС. Это не государства, которые действительно нуждаются», — добавил глава Минсельхоза.

Для экспорта российской продукции АПК, необходимой для решения глобального продовольственного кризиса, по-прежнему остаются сдерживающие барьеры, подчеркнул Патрушев. «Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том, что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — пояснил министр.

Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна
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Владимир Путин

После начала военной спецоперации на Украине весной и большую часть лета суда с украинским зерном не могли покинуть порты из-за военных действий: в ООН в начале мая оценивали, что в портах оказалось заблокировано 4,5 млн т зерна. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на территории страны заблокировано 20–25 млн т предназначенной для экспорта сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла.

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На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. Ситуация может привести к мировому продовольственному кризису, предупреждали мировые лидеры — в частности президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден. В ООН предупреждали, что, если не будет принято мер для решения продовольственного кризиса, то человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией. Среди причин массового голода организация перечисляла вооруженные конфликты, климатические катастрофы, последствия пандемии COVID-19 и рост цен.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не раз призывал Россию и. Украину найти способ возобновить экспорт зерна, чтобы урегулировать продовольственный кризис. При этом он подчеркивал, что для решения продовольственного кризиса на мировые рынка должны быть допущены также продукты питания и удобрения из России. Согласно данным, которые приводил Гутерриш, на долю России и Украины в совокупности приходится около 29% в мировом экспорте пшеницы.

Международное соглашение о создании коридора для украинского зерна Россия, Украина, Турция и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. Предполагалось, что зерновая сделка позволит вывозить из украинских портов зерно, заблокированное из-за военных действий, а ООН, согласно договоренностям, будет способствовать снятию тех санкций с России, которые мешают ей экспортировать на мировой рынок свое продовольствие и удобрения

Генсек ООН призвал допустить продукты и удобрения из России на рынки мира
Политика
Фото:Ahmed Gomaa / Global Look Press

Заключенную в Стамбуле «зерновую сделку» Гутерриш называл «маяком надежды»: в ООН надеялись, что она поможет стабилизировать стремительно растущие цены на продовольствие во всем мире и предотвратить голод, от которого страдают миллионы людей, а также вернуть на мировые рынки российское зерно и удобрения.

В конце сентября замглавы турецкого МИДа Седат Онал сообщал, что Россия и Турция работают над продолжением «зерновой сделки».

Но президент России Владимир Путин на прошедшем 27 сентября совещании заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна — «сплошное надувальство», так как большая часть агропродукции с Украины идет в развитые западные страны. «По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», — приводил данные Путин. При этом, по его словам, из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, оставшихся 32 кораблей 25 отправились в Евросоюз.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
зерно экспорт АПК санкции Минсельхоз ООН
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