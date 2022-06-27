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Война санкций ,  
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Генсек ООН заявил, что миру не обойтись без российского зерна и удобрений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил об «интенсивных контактах» с Россией, Украиной, Турцией, ЕС и США по экспорту украинской продукции по Черному морю, а также по вывозу российских зерновых и удобрений, без которых «миру не обойтись». Его слова приведены на сайте ООН.

«Были интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны с США и ЕС для содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания в Черном море и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых миру не обойтись», — заявил Гутерриш.

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Гутерриш не раз призывал Россию и Украину найти способ возобновить экспорт зерна, чтобы урегулировать продовольственный кризис. По данным, на которые ссылался генсек, совокупная доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы достигала примерно 29%. 

В свою очередь российский президент Владимир Путин указывал, что Москва готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По мнению Путина, текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» стран Запада и их санкции против России.

На фоне российской спецоперации суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов. Киев обвинял в блокировании портов Москву и призывал международное сообщество принять участие в решении ситуации.

Российские власти заявляли, что не препятствуют экспорту по морю и что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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