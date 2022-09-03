«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами
Компания Siemens выявляет неисправности газотурбинного двигателя для «Северного потока», подписывает необходимые акты и выражает готовность их устранять, однако ремонт проводить негде, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в сообщении.
Накануне «Газпром» сообщил об утечках масла в оборудовании газоперекачивающего агрегата Trent 60 компрессорной станции (КС) «Портовая». Осмотр проводился вместе с представителями Siemens, они подтвердили это, подписав соответствующий акт.
Компания сообщила о получении предостережения Ростехнадзора, в котором говорится, что выявленные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «Газпром» заявил о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» до устранения всех замечаний к работе оборудования.
Компания указала, что утечки масла ранее были обнаружены и на других газоперекачивающих агрегатах, которые прошли капремонт и находятся в состоянии простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — сообщил «Газпром».
Компания направил письмо с информацией о выявленных неисправностях президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy Кристиану Бруху, указывается в сообщении.
После заявления «Газпрома» о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» в компании Siemens Energy заявили, что выявленные утечки не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Подобные ситуации в прошлом возникали и не приводили к остановке работы агрегата, указали в компании.
С конца июля поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности из-за проблем с турбинами. Одну из них ремонтировали в Канаде и задержали из-за западных санкций. Германия добилась получения агрегата и выразила готовность передать ее России. «Газпром» настаивает на получении документальных разъяснений, что дальнейшие перевозки и ремонт турбин не подпадут под санкции.