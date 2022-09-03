«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Макаревич ответил Минюсту: «на службу в иностранной разведке не поступал» Политика, 13:42
В Германии предупредили о падении уровня жизни и волне банкротств Политика, 13:32
Пятеро туристов погибли на вулкане на Камчатке Общество, 13:07
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 13:01
Скандалы, эпатаж и рекорды. Чем запомнилась Серена Уильямс Спорт, 12:50 
Подготовка к запуску сверхтяжелой ракеты SLS к Луне. Прямая трансляция Технологии и медиа, 12:46
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи со смертью Горбачева Политика, 12:44
Виктор Орбан прибыл на прощание с Горбачевым Политика, 12:44
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Барселона» подаст в суд на «Атлетико» за нежелание выпускать Гризманна Спорт, 12:39
«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами Политика, 12:30
Военные на учениях «Восток» предотвратили высадку десанта на Курилы Политика, 12:28
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС Политика, 12:10
Эсперанто: как возник и развивался язык мира Экономика образования, 12:00
Политика ,  
0 

«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами

Накануне «Газпром» сообщил об остановке «Северного потока» из-за утечки масла в газотурбинном двигателе. В Siemens Energy заявили, что подобные инциденты устраняются на месте и раньше не приводили к приостановке работы агрегата
Фото: Sascha Steinbach / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sascha Steinbach / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания Siemens выявляет неисправности газотурбинного двигателя для «Северного потока», подписывает необходимые акты и выражает готовность их устранять, однако ремонт проводить негде, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», — говорится в сообщении.

В ЕС допустили потолок цен на российский газ на европейском уровне
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Накануне «Газпром» сообщил об утечках масла в оборудовании газоперекачивающего агрегата Trent 60 компрессорной станции (КС) «Портовая». Осмотр проводился вместе с представителями Siemens, они подтвердили это, подписав соответствующий акт.

Компания сообщила о получении предостережения Ростехнадзора, в котором говорится, что выявленные неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «Газпром» заявил о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» до устранения всех замечаний к работе оборудования.

Компания указала, что утечки масла ранее были обнаружены и на других газоперекачивающих агрегатах, которые прошли капремонт и находятся в состоянии простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — сообщил «Газпром».

Компания направил письмо с информацией о выявленных неисправностях президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy Кристиану Бруху, указывается в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования

После заявления «Газпрома» о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» в компании Siemens Energy заявили, что выявленные утечки не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Подобные ситуации в прошлом возникали и не приводили к остановке работы агрегата, указали в компании.

С конца июля поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности из-за проблем с турбинами. Одну из них ремонтировали в Канаде и задержали из-за западных санкций. Германия добилась получения агрегата и выразила готовность передать ее России. «Газпром» настаивает на получении документальных разъяснений, что дальнейшие перевозки и ремонт турбин не подпадут под санкции.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Газпром Северный поток турбины Siemens
Материалы по теме
Азербайджан заявил о планах удвоить объем поставок газа в Европу
Бизнес
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года снизился на 37,4%
Бизнес
BFM назвал причину приостановки «Газпромом» поставок французской Engie
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter