Регулятор Германии сообщил о заполненности газовых хранилищ на 80%

Крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» заполнено на 61%, в начале апреля заполненность составляла 0,5%. Власти ФРГ поставили цель — к ноябрю довести уровень газа в немецких ПХГ до 95%

Подземное хранилище газа Реден (Фото: David Hecker / Getty Images)

Газовые хранилища Германии заполнены на 80%, говорится в докладе Федерального сетевого агентства страны.

«Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%», — указано в документе. Крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» заполнено на 61%, тогда как в начале апреля закачка газа туда была прекращена, заполненность была на уровне 0,5%. Его оператором является Astora GmbH, ранее принадлежавшая «дочке» «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh (в апреле «Газпром» прекратил участие в ней).

По данным регулятора, на данный момент поставки газа в Германию стабильны. Закачка по «Северному потоку-1» в настоящее время составляет около 20% от максимальной мощности.

Власти ФРГ в конце июля приняли требования, согласно которым подземные хранилища газа должны быть заполнены до 75% к 1 сентября, до 85% к 1 октября и до 95% к 1 ноября. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что задача — заполнить подземные хранилища газа в Германии к ноябрю на 95% — труднодостижима, этого показателя в лучшем случае достигнут три четверти всех ПХГ. Кроме того, он указал, что если запасы газа и достигнут такого уровня к ноябрю, то в случае прекращения поставок из России этого объема Германии хватит на два с половиной месяца.



«Газпром» к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Это связано с отсутствием турбины, которая застряла после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась доставить ее в Россию через ФРГ. В «Газпроме» заявили, что решение Оттавы отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин.



