Регулятор Германии сообщил о заполненности газовых хранилищ на 80%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Укрепляем мышцы кора: пять эффективных упражнений Pro, 15:58
В ЦСКА опровергли информацию о переговорах с Нобоа Спорт, 15:50
В ДНР заявили, что обученный в Чехии украинец готовил в республике теракт Политика, 15:45
Ведущие канала команды Навального стали фигурантами уголовного дела Политика, 15:43
Суд на Украине объявил в розыск экс-главу Конституционного суда Политика, 15:42
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:38
Пять типов сотрудников, которые снижают продажи Pro, 15:37
Хоккейный матч «Сочи» и «Авангарда» снова начался с массовой драки Спорт, 15:36
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию Политика, 15:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Регулятор Германии сообщил о заполненности газовых хранилищ на 80% Политика, 15:19
Разработчики проекта SudoRare вывели криптовалюту на $815 тыс. и исчезли Крипто, 15:17
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:15
Политика ,  
0 

Регулятор Германии сообщил о заполненности газовых хранилищ на 80%

Крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» заполнено на 61%, в начале апреля заполненность составляла 0,5%. Власти ФРГ поставили цель — к ноябрю довести уровень газа в немецких ПХГ до 95%
«Газпром» GAZP ₽184,36 +1,46% Купить
Подземное хранилище газа Реден
Подземное хранилище газа Реден (Фото: David Hecker / Getty Images)

Газовые хранилища Германии заполнены на 80%, говорится в докладе Федерального сетевого агентства страны.

«Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%», — указано в документе. Крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» заполнено на 61%, тогда как в начале апреля закачка газа туда была прекращена, заполненность была на уровне 0,5%. Его оператором является Astora GmbH, ранее принадлежавшая «дочке» «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh (в апреле «Газпром» прекратил участие в ней).

Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России
Политика
Олаф Шольц (справа) и Джастин&nbsp;Трюдо

По данным регулятора, на данный момент поставки газа в Германию стабильны. Закачка по «Северному потоку-1» в настоящее время составляет около 20% от максимальной мощности.

Власти ФРГ в конце июля приняли требования, согласно которым подземные хранилища газа должны быть заполнены до 75% к 1 сентября, до 85% к 1 октября и до 95% к 1 ноября. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что задача — заполнить подземные хранилища газа в Германии к ноябрю на 95% — труднодостижима, этого показателя в лучшем случае достигнут три четверти всех ПХГ. Кроме того, он указал, что если запасы газа и достигнут такого уровня к ноябрю, то в случае прекращения поставок из России этого объема Германии хватит на два с половиной месяца.

«Газпром» к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Это связано с отсутствием турбины, которая застряла после ремонта в Канаде из-за санкций этой страны. Впоследствии Оттава согласилась доставить ее в Россию через ФРГ. В «Газпроме» заявили, что решение Оттавы отправить двигатель вместо России в Германию без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин.

 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
газ Германия газовые хранилища
Материалы по теме
Депутат Рады призвал конфисковать транзитный российский газ
Политика
«Газпром» дал Молдавии отсрочку для оплаты газа
Бизнес
«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter