Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт, получившая после развода часть акций компании, стала самой богатой женщиной в мире. Сам Безос владеет $207 млрд, и эксперты пророчат ему звание первого триллионера в истории

Маккензи Скотт (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной на планете, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивается в $68 млрд.

До этого Скотт носила звание самой богатой женщины США, а в мире уступала лишь внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер. Теперь, после того как состояние экс-супруги Безоса выросло на $630 млн, она обогнала соперницу.

В рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, Скотт занимает 12-е место, а Бетанкур-Майер — 13-е. Состояние последней выросло на $459 млн и составляет $66,8 млрд.

На третьем месте в списке богатейших женщин мира оказалась дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В общем рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg она занимает 16-ю строчку с состоянием $63,6 млрд.