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Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт, получившая после развода часть акций компании, стала самой богатой женщиной в мире. Сам Безос владеет $207 млрд, и эксперты пророчат ему звание первого триллионера в истории
Amazon AMZN $3 493 -1,02% Купить
Маккензи Скотт
Маккензи Скотт (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной на планете, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивается в $68 млрд.

До этого Скотт носила звание самой богатой женщины США, а в мире уступала лишь внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер. Теперь, после того как состояние экс-супруги Безоса выросло на $630 млн, она обогнала соперницу.

В рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, Скотт занимает 12-е место, а Бетанкур-Майер — 13-е. Состояние последней выросло на $459 млн и составляет $66,8 млрд.

На третьем месте в списке богатейших женщин мира оказалась дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В общем рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg она занимает 16-ю строчку с состоянием $63,6 млрд.

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд
Общество
Джефф Безос

Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле прошлого года. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%.

После развода Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность и присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — филантропической кампании, участники которой обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния. Помимо Скотт клятву подписали глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Бывшая жена Безоса уже пожертвовала на благотворительность $1,7 млрд. Деньги были распределены между 116 некоммерческими организациями. $586 млн пойдут на помощь в борьбе с расовым неравенством, почти $400 млн достанутся организациям, продвигающим экономическую мобильность, а $133 млн — НКО, которые поддерживают гендерное равноправие.

Сам Безос 26 августа стал первым в истории человеком с состоянием более $200 млрд. В рейтинге миллиардеров Bloomberg он занимает первое место с $207 млрд. По мнению экспертов Comparisun, лидерству Безоса не помешает ни потеря части состояния в результате развода, ни пандемия коронавируса. Они прогнозируют, что он станет первым триллионером на планете.

Десять богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes
Фотогалерея 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Джефф Безос, Amazon, рейтинг миллиардеров
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