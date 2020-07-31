Бывшая жена Безоса пожертвовала $1,7 млрд на благотворительность
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которая входит в пятерку богатейших женщин планеты по версии Forbes, пожертвовала $1,7 млрд благотворительным организациям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Скотт, опубликованное на портале Medium.
Деньги были распределены между 116 некоммерческими организациями. Более $586 млн было направлено на помощь в борьбе с расовым неравенством, почти $400 млн — организациям, продвигающим экономическую мобильность, $133 млн — НКО, которые поддерживают гендерное равноправие.
Скотт также выделила пожертвования НКО на здравоохранение, борьбу с изменениями климата, продвижение прав ЛГБТ-сообщества, развитие демократии и т.д.
Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность вскоре после развода с Безосом. В мае прошлого года она присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Вместе с ней клятву подписали в том числе глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.