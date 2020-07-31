Бывшая жена Безоса пожертвовала $1,7 млрд на благотворительность

Маккензи Скотт выделила деньги 116 некоммерческим организациям, занятым в сфере здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. Forbes оценивает ее состояние в $57,8 млрд

Джефф Безоса и Маккензи Скотт (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которая входит в пятерку богатейших женщин планеты по версии Forbes, пожертвовала $1,7 млрд благотворительным организациям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Скотт, опубликованное на портале Medium.

Деньги были распределены между 116 некоммерческими организациями. Более $586 млн было направлено на помощь в борьбе с расовым неравенством, почти $400 млн — организациям, продвигающим экономическую мобильность, $133 млн — НКО, которые поддерживают гендерное равноправие.

Скотт также выделила пожертвования НКО на здравоохранение, борьбу с изменениями климата, продвижение прав ЛГБТ-сообщества, развитие демократии и т.д.

Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность вскоре после развода с Безосом. В мае прошлого года она присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Вместе с ней клятву подписали в том числе глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.