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Бывшая жена Безоса пожертвовала $1,7 млрд на благотворительность

Маккензи Скотт выделила деньги 116 некоммерческим организациям, занятым в сфере здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. Forbes оценивает ее состояние в $57,8 млрд
Amazon AMZN $3 168,54 -1,56% Купить
Джефф Безоса и Маккензи Скотт
Джефф Безоса и Маккензи Скотт (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, которая входит в пятерку богатейших женщин планеты по версии Forbes, пожертвовала $1,7 млрд благотворительным организациям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Скотт, опубликованное на портале Medium.

Деньги были распределены между 116 некоммерческими организациями. Более $586 млн было направлено на помощь в борьбе с расовым неравенством, почти $400 млн — организациям, продвигающим экономическую мобильность, $133 млн — НКО, которые поддерживают гендерное равноправие.

Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США
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Фото: Regina Wagner / imago stock&people / Global Look Press

Скотт также выделила пожертвования НКО на здравоохранение, борьбу с изменениями климата, продвижение прав ЛГБТ-сообщества, развитие демократии и т.д.

Скотт пообещала пожертвовать деньги на благотворительность вскоре после развода с Безосом. В мае прошлого года она присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Вместе с ней клятву подписали в том числе глава SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор, как отмечал в июле Forbes, на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое.

По данным рейтинга Forbes, который обновляется в реальном времени, состояние Маккензи Скотт составляет $57,8 млрд, она находится на третьем месте в списке богатейших женщин мира. Bloomberg оценивает ее состояние в $58,6 млрд. В начале июля, после того как акции Amazon за неделю подорожали на 10%, стала самой богатой женщиной США. На тот момент ее состояние составило $62,3 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джефф Безос, благотворительность, пожертвование
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