Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

Состояние Джефа Безоса, основателя Amazon, на некоторое время пересекло отметку в $200 млрд. С начала года стоимость компании выросла почти на 90%, Безосу в ней принадлежит 11%

Джефф Безос (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Состояние основателя Amazon Джефф Безос благодаря росту стоимости акций его компании на торгах 25 августа на некоторое время пересекло отметку в $200 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Forbes Real-Time оценивает состояние миллиардеров в реальном времени на основании стоимости принадлежащих им активов. Данные по акциям публичных компаний обновляются каждые пять минут. У компаний, ценные бумаги которых не торгуются открыто на бирже, обновление стоимости происходит раз в день.

Джефф Безос владеет 11,1% акций Amazon. Накануне их стоимость на бирже NADAQ выросла с $3294,99 до $3346,49 (1,18%). На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому, на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.

Как отмечает Forbes, состояние Безоса намного раньше могло преодолеть планку в $200 млрд, если бы не развод, в результате которого он отдал бывшей жене Маккензи Скотт четверть своей доли в Amazon (то есть 4% компании). Сейчас состояние Скотт оценивается в $63,4 млрд.

С начала года стоимость акций Amazon выросла более чем на 89%. Рост стоимости компании подстегнула пандемия, в ходе которой увеличился спрос на услуги онлайн-магазинов и сервисов доставки.bi