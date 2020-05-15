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Аналитики предсказали Безосу статус первого триллионера в истории

Аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в этот список имеет все шансы войти Джефф Безос, причем случится это уже в 2026 году. Статус самого молодого триллионера в истории эксперты предсказали Цукербергу
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Phillip Faraone / Getty Images / Wired25 )

Первым человеком, чье состояние превысит $1 трлн, может стать основатель Amazon Джефф Безос, который сейчас является самым богатым человеком планеты. Об этом говорится в исследовании сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

По данным экспертов компании, лидерству Безоса не помешает ни потеря $38 млрд в результате развода, ни пандемия коронавируса. Оценка капитала Безоса за последние пять лет росла со средним темпом 34% в год. Потенциально это может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года, считают аналитики.

По данным рейтинга Forbes, состояние Безоса на 15 мая 2020 года оценивается в $143,9 млрд.

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Джефф Безос

В списке претендентов на триллион следом за основателем Amazon значится девелопер из Китая Сюй Цзяинь. По мнению аналитиков Comparisun, он станет триллионером через год после Безоса. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте, его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.

Основатель Facebook Марк Цукерберг имеет все шансы стать седьмым по счету, но зато самым молодым триллионером в истории — по прогнозу это случится в 2036 году, когда ему будет 51 год.

В пояснении о методологии прогноза говорится, что для анализа были отобраны данные о росте капиталов 25 лидеров списка Forbes за последние пять лет. Из них получили величину среднегодового прироста капитала, которую экстраполировали в будущее.

По схожей методике в Comparisun предсказали и компании, которые в ближайшие годы будут оцениваться дороже $1 трлн. Apple и Microsoft уже преодолевали эту планку. По итогам 2020 года дороже $1 трлн могут стоить Goolge и Amazon, Facebook преодолеет эту планку в 2022 году, в следующем году «триллионерами» станут Berkshire Hathway и Visa, в 2024 году — Alibaba, в 2025-м — Mastercard.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Forbes рейтинг, Джефф Безос, триллион
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