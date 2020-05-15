Аналитики предсказали Безосу статус первого триллионера в истории

Аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в этот список имеет все шансы войти Джефф Безос, причем случится это уже в 2026 году. Статус самого молодого триллионера в истории эксперты предсказали Цукербергу

Джефф Безос (Фото: Phillip Faraone / Getty Images / Wired25 )

Первым человеком, чье состояние превысит $1 трлн, может стать основатель Amazon Джефф Безос, который сейчас является самым богатым человеком планеты. Об этом говорится в исследовании сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

По данным экспертов компании, лидерству Безоса не помешает ни потеря $38 млрд в результате развода, ни пандемия коронавируса. Оценка капитала Безоса за последние пять лет росла со средним темпом 34% в год. Потенциально это может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года, считают аналитики.

По данным рейтинга Forbes, состояние Безоса на 15 мая 2020 года оценивается в $143,9 млрд.

В списке претендентов на триллион следом за основателем Amazon значится девелопер из Китая Сюй Цзяинь. По мнению аналитиков Comparisun, он станет триллионером через год после Безоса. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте, его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.