Десять богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes
Журнал Forbes представил традиционный рейтинг самых богатых россиянок. Второй год подряд в нем уже две обладательницы миллиардного состояния — Елена Батурина и Татьяна Бакальчук. Кто еще вошел к первую десятку — в обзоре РБК
Состояние: $1,3 млрд
Должность: президент компании Inteco Management
Возраст: 57 летМесто в рейтинге 2019 года: 1-е
Состояние: $1,1 млрд
Должность: гендиректор Wildberries
Возраст: 44 года
Место в рейтинге 2019 года: 2-е
Состояние: $700 млн
Должность: частный инвестор. Екатерина — дочь миллиардера Леонида Федуна. В 2018 году он передал около 2% акций ЛУКОЙЛа своим детям — Екатерине и Антону
Возраст: 31 год
Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге
Состояние: $600 млн
Должность: частный инвестор. Вместе с мужем, миллиардером Юрием Ковальчуком, владеет 49,9% компании «Большой дом 9», опосредованно контролирующей 32,3% страховой группы СОГАЗ
Место в рейтинге 2019 года: 3-е
Состояние: $600
Должность: частный инвестор. Как отмечает Forbes, капитал Елены Рыболовлевой — выплаты бывшего мужа, миллиардера Дмитрия Рыболовлева, по мировому соглашению
Возраст: 53 года
Место в рейтинге 2019 года: 4-е
Состояние: $500 млн
Должность: частный инвестор. У нее есть доля в компании «Прогресс» (выпускает среди прочего продукты под маркой «ФрутоНяня»), также владеет компанией «Агроном-Сад», выращивающей яблоки
Возраст: 50 лет
Место в рейтинге 2019 года: 5-е
Состояние: $500 млн
Должность: совладелица девелоперской компании TSP Real Estate
Возраст: 42 года
Место в рейтинге 2019 года: 6-е
Состояние: $450 млн
Должность: зампред правления ПАО «НОВАТЭК»
Возраст: 60 лет
Место в рейтинге 2019 года: 7-е
Состояние: $400 млн
Должность: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева. Владеет 4,82% производителя удобрений «Фосагро»
Возраст: 62 года
Место в рейтинге 2019 года: 10-е
Состояние: $400 млн
Должность: частный инвестор, совладелица группы агропромышленных компаний «Содружество»
Место в рейтинге 2019 года: 8-е.