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Бизнес ,  
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Десять богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes

Журнал Forbes представил традиционный рейтинг самых богатых россиянок. Второй год подряд в нем уже две обладательницы миллиардного состояния — Елена Батурина и Татьяна Бакальчук. Кто еще вошел к первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. Елена Батурина
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Состояние: $1,3 млрд

Должность: президент компании Inteco Management

Возраст: 57 лет

Место в рейтинге 2019 года: 1-е
2-е место. Татьяна Бакальчук
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Состояние: $1,1 млрд

Должность: гендиректор Wildberries

Возраст: 44 года

Место в рейтинге 2019 года: 2-е

3-е место. Екатерина Федун
Слева направо: вице-президент НК ЛУКОЙЛ Леонид Федун, его жена Марина и дочь Екатерина
Слева направо: вице-президент НК ЛУКОЙЛ Леонид Федун, его жена Марина и дочь Екатерина (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Состояние: $700 млн

Должность: частный инвестор. Екатерина — дочь миллиардера Леонида Федуна. В 2018 году он передал около 2% акций ЛУКОЙЛа своим детям — Екатерине и Антону

Возраст: 31 год

Место в рейтинге 2019 года: не была в рейтинге

4-е место. Татьяна Ковальчук

Состояние: $600 млн

Должность: частный инвестор. Вместе с мужем, миллиардером Юрием Ковальчуком, владеет 49,9% компании «Большой дом 9», опосредованно контролирующей 32,3% страховой группы СОГАЗ

Место в рейтинге 2019 года: 3-е

5-е место. Елена Рыболовлева
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

Состояние: $600

Должность: частный инвестор. Как отмечает Forbes, капитал Елены Рыболовлевой — выплаты бывшего мужа, миллиардера Дмитрия Рыболовлева, по мировому соглашению

Возраст: 53 года

Место в рейтинге 2019 года: 4-е

6-е место. Ольга Белявцева
Фото: предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой

Состояние: $500 млн

Должность: частный инвестор. У нее есть доля в компании «Прогресс» (выпускает среди прочего продукты под маркой «ФрутоНяня»), также владеет компанией «Агроном-Сад», выращивающей яблоки

Возраст: 50 лет

Место в рейтинге 2019 года: 5-е

7-е место. Лилия Ротенберг

Состояние: $500 млн

Должность: совладелица девелоперской компании TSP Real Estate

Возраст: 42 года

Место в рейтинге 2019 года: 6-е

8-е место. Татьяна Кузнецова

Состояние: $450 млн

Должность: зампред правления ПАО «НОВАТЭК»

Возраст: 60 лет

Место в рейтинге 2019 года: 7-е

9-е место. Евгения Гурьева
Фото: из личного архива
Фото: из личного архива

Состояние: $400 млн

Должность: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева. Владеет 4,82% производителя удобрений «Фосагро»

Возраст: 62 года

Место в рейтинге 2019 года: 10-е

10-е место. Наталья Луценко

Состояние: $400 млн

Должность: частный инвестор, совладелица группы агропромышленных компаний «Содружество»

Место в рейтинге 2019 года: 8-е.

Теги: мультимедиа, Forbes, Wildberries, Татьяна Бакальчук, Елена Батурина
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