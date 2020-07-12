Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Политика, 03:47 Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США Бизнес, 03:19 СМИ сообщили о ДТП с участием сына экс-министра спорта Общество, 01:57 «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» благодаря дублю Роналду с пенальти Спорт, 01:51 Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы Общество, 01:31 На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба Политика, 01:05 Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом Политика, 00:53 Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах Политика, 00:14 Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова Общество, 00:00 В Москве за сутки умерли 27 заразившихся коронавирусом Общество, 11 июл, 23:02 Орбиту МКС скорректировали перед запуском корабля «Прогресс МС-15» Общество, 11 июл, 22:55 СМИ узнали об обысках в мэрии Магаса после задержания ингушского депутата Общество, 11 июл, 22:46 Суточный импорт газа на Украину обновил максимум за шесть лет Бизнес, 11 июл, 22:31 SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink Общество, 11 июл, 22:29
Бизнес ,  
0 

Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

Состояние Маккензи Безос, которая после развода получила 4% акций Amazon, на фоне их роста увеличилось до $62,3 млрд. В итоге она обошла дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон и стала богатейшей женщиной в США
Amazon AMZN $3 202 +0,79% Купить
Фото: Regina Wagner / imago stock&people / Global Look Press
Фото: Regina Wagner / imago stock&people / Global Look Press

Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10%, в результате чего состояние главы компании и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд. Его бывшая жена Маккензи Безос за это время стала богатейшей женщиной в США: ее состояние выросло до $62,3 млрд, сообщил журнал Forbes.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.

С первого места в списке самых богатых женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей $64 млрд.

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Бизнес
Фото: Lev Radin, via www.imago-images / Global Look Press

Изменения произошли и в общем рейтинге самых богатых людей мира, в который включаются как мужчины, так и женщины. На этой неделе основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск переместился в этом списке на седьмое место, обогнав сразу нескольких миллиардеров, в том числе председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, Бетанкур-Майерс и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани.

Это произошло после того, как состояние Маска 10 июля увеличилось на $6,1 млрд на фоне роста акций Tesla на 11%. Сейчас оно оценивается в $70,5 млрд.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Джефф Безос, Amazon
Материалы по теме
Маск назвал Безоса подражателем из-за покупки стартапа беспилотных машин
Общество
Северная Америка обошла Азию по приросту долларовых миллионеров
Финансы
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter