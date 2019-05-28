Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена самого богатого человека в мире по версии Forbes сообщила, что присоединяется к благотворительной кампании Giving Pledge. Bloomberg оценивало ее состояние после развода в $69 млрд

Джефф и Маккензи Безос (Фото: Hubert Boesl / DPA / ТАСС)

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Безос присоединилась к «Клятве дарения» (Giving Pledge) — благотворительной кампании, начатой в 2010 году миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. К настоящему моменту клятву подписали несколько сотен человек, в том числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск и глава Facebook Марк Цукерберг.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — сказала она.

О разводе Безоса спустя 25 лет брака стало известно в январе. В совместном заявлении бывшие супруги указали, что все равно останутся семьей и настоящими друзьями. У них есть трое сыновей и приемная дочь. В апреле Маккензи Безос заявила об окончании бракоразводного процесса и сообщила, что договорилась с бывшим мужем об условиях раздела имущества. Она уступила Безосу все акции газеты The Washington Post и компании Blue Origin, а также отказалась от требований на 75% их доли в Amazon и дала ему право голосовать принадлежащим ей пакетом. После развода в ее владении останется 4% акций компании. Bloomberg писал, что Маккензи Безос после развода может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием в $69 млрд.