Ozon ответил на публикации о сложностях с доставкой техники из Китая

Сроки остаются обычными, настаивает компания. «Коммерсантъ» сообщил, что у маркетплейсов возникли с этим проблемы из-за трудностей с взаиморасчетами

Фото: Андрей Любимов / РБК

На маркетплейсе Ozon не наблюдается проблем с оформлением заказов из Китая, сообщили РБК в пресс-службе компании, комментируя публикацию о трудностях с доставкой из этой страны.

«Наши покупатели продолжают делать заказы товаров из-за границы, никаких сложностей с тем, чтобы оформить заказ, нет и не было. На сегодняшний день на витрине представлено более 18 млн товаров от зарубежных продавцов; сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приезжает в течение двух недель», — сказали в компании.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что российские маркетплейсы и работающие на этих площадках зарубежные селлеры столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с взаиморасчетами.

В публикации говорится, что начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в Россию. Ситуацию усугубляет и введенный ЕС в конце июня этого года запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога международной системы SWIFT.

Газета пишет, что в последнее время селлеры и покупатели в профильных чатах все чаще жаловались на невозможность заказать дорогую электронику из Китая с доставкой в Россию на Ozon Global — подразделение маркетплейса, занимающееся трансграничной торговлей.

По словам источника издания на рынке интернет-продаж, в аналогичной ситуации оказались также Wildberries и AliExpress. При этом в пресс-службе Wildberries сообщили газете, что пока не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа, однако не исключили, что селлеры в итоге переориентируются на более дешевые позиции.

Коммерческий директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн рассказал газете, что из-за снижения порога беспошлинного ввоза в июне продажи зарубежной электроники сократились на 16% по сравнению с мартом. При этом, по его словам, продажи одежды и обуви выросли на 7%, детских товаров — на 32%, а самый большой рост — почти вдвое — показала мебельная продукция.

В целом на товары из-за рубежа приходится значительный объем продаж на маркетплейсах. В 2023 году объем продаж розничного онлайн-импорта в России составил 174 млн заказов общей стоимостью 313 млрд руб. (3,96% от объема продаж внутрироссийской онлайн-торговли), подсчитали ранее в Data Insight. При этом доля китайских заказов в Россию составила 171 млн штук, что составляет около 98% от общего числа заказов онлайн-импорта. В рублях доля китайских заказов достигла 282 млрд руб., что составляет около 90% от всей суммы заказов онлайн-импорта.

Об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами еще в январе сообщило агентство Bloomberg. Источники агентства связывали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial, сообщали «Ведомости», назвавшие его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения. Проблема касалась не только SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

При этом в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ) сообщали РБК, что ситуация сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса», хотя произошедшее и является негативным сигналом. «Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки», — подчеркивали тогда в центре.

«Продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений», — оценивали ситуацию в Кремле.