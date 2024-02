В РЭЦ исключили «логистический коллапс» из-за китайского банка

В Российском экспортном центре заверили, что отказ Chouzhou Commercial обслуживать клиентов из России не создает каких-либо долговременных трудностей или угрозы «логистического коллапса»

Фото: China Photos / Getty Images

Остановка китайским банком Chouzhou Commercial транзакций, проводившихся им в интересах клиентов из России, является «негативным сигналом», но сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса». Об этом заявили РБК в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).

«Про «логистический коллапс» речь идти не может, так как ситуация не несет в себе безальтернативность. Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки», — заявила директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко.

В среду, 7 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией — как по международной системе SWIFT, так и с использованием альтернативных ей российской СПФС и китайской CIPS. Издание отмечало, что из-за отказа проводить платежи уже известно о срыве некоторых сделок.

«Для рынка это негативный сигнал», — прокомментировала ситуацию Акименко, подтвердив и то, что в некоторых других китайских банках наблюдается ужесточение комплаенса. По данным «Ведомостей», комплаенс ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

В то же время представитель РЭЦ подчеркнула, что отказ одного китайского банка от расчетов с Россией не означает прекращения транзакций с Китаем в целом и не создает каких-либо долговременных трудностей.