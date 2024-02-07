В РЭЦ исключили «логистический коллапс» из-за китайского банка
Остановка китайским банком Chouzhou Commercial транзакций, проводившихся им в интересах клиентов из России, является «негативным сигналом», но сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса». Об этом заявили РБК в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ).
«Про «логистический коллапс» речь идти не может, так как ситуация не несет в себе безальтернативность. Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки», — заявила директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко.
В среду, 7 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией — как по международной системе SWIFT, так и с использованием альтернативных ей российской СПФС и китайской CIPS. Издание отмечало, что из-за отказа проводить платежи уже известно о срыве некоторых сделок.
«Для рынка это негативный сигнал», — прокомментировала ситуацию Акименко, подтвердив и то, что в некоторых других китайских банках наблюдается ужесточение комплаенса. По данным «Ведомостей», комплаенс ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.
В то же время представитель РЭЦ подчеркнула, что отказ одного китайского банка от расчетов с Россией не означает прекращения транзакций с Китаем в целом и не создает каких-либо долговременных трудностей.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько